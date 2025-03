Cocaina nascosta nell’armadio della camera da letto, arrestato un 41enne

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Un uomo di 41 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nascondeva all’interno di un armadio nella sua camera da letto, 100 grammi di cocaina, assieme a sostanza da taglio e a materiale per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri, su delega della Procura lametina, hanno effettuato sei perquisizioni domiciliari sul territorio con il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia a carico di altrettanti indagati su cui pendevano gravi indizi in materia di stupefacenti e armi. La droga trovata nell’abitazione del quarantunenne durante uno di questi controlli, se immessa sul mercato dello spaccio, secondo le stime degli esperti dell’Arma, avrebbe potuto fruttare fino a 10 mila euro. Ulteriori accertamenti tecnici sono in corso per definire la qualità della sostanza stupefacente sequestrata e il principio attivo contenuto.