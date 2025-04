Cocaina nascosta nel riso: sequestrata droga da 100mila euro, in arresto pusher 23enne

- Advertisement -

CROTONE – Un 23enne è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Crotone dopo essere stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina pura che avrebbe fruttato, se immessa sul mercato, un guadagno di oltre 100.000 euro. L’arresto è giunto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore Renato Panvino finalizzati ad interrompere i canali di approvvigionamento dei diversi pusher operativi in città. Ieri è stato indetto dal questore un tavolo tecnico-operativo al quale hanno preso parte anche il procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, i dirigenti delle Volanti, della Squadra mobile, dell’Anticrimine e gli altri funzionari della Questura, nel corso del quale è stata adottata una strategia per contrastare il traffico degli stupefacenti.

Nell’ambito di questa strategia, spiega la Questura, rientra l‘attività di avvistamento e pedinamento di alcuni soggetti ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti. Sono state individuate ed osservate alcune zone della città tra le quali quella periferica del quartiere denominato Margherita, considerata dai trafficanti e dagli spacciatori un’area “sicura” per smistare lo stupefacente suddiviso in diversi involucri per poi essere immesso sul mercato dagli spacciatori. Proprio a conclusione di un pedinamento, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nell’abitazione del 23enne avendo acquisito elementi che facevano ritenere che all’interno vi fosse un quantitativo ingente di stupefacente. I poliziotti, dopo aver precluso ogni possibile via di fuga, sono entrati nello stabile e, nel corso della perquisizione nell’abitazione, nascosti in un contenitore nella dispensa, mescolati con del riso, hanno trovato sei involucri contenenti la cocaina.