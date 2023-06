Coca Cola, con la foto di Capo Vaticano ‘promuove’ la Sicilia

MESSINA – Una promozione pubblicitaria per la Sicilia, ma la foto è uno scorcio di Capo Vaticano in Calabria. Ad accorgersi e segnalare la gaffe di uno dei più famosi brand al mondo, è stato l’ex consigliere regionale Michele Mirabello. Su un calendario del 2023 infatti, campeggia la frase “siciliana di fatto“, ma lo sfondo è la costa vibonese. Il calendario, distribuito sull’isola, dunque non reca l’immagine della Sicilia ma quella di Capo Vaticano.

Mirabello ha segnalato il caso mentre si trovava a Messina ed ha pubblicato sulla sua pagina Facebook foto e video dello scivolone pubblicitario. «Di ritorno da Catania – scrive –, mi fermo in una nota Rosticceria messinese sul Viale Boccetta, e, mentre divoro un arancino, scopro, senza aver bevuto alcoolici (giuro!), ammirando una bella foto che campeggia al centro del locale, proprio dietro al banco, che per la “Coca Cola” Capo Vaticano si trova in Sicilia, e ne rappresenta l’immagine! Ecco come si svende un territorio. Siamo proprio caduti in basso!».