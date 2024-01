Città in lutto per la tragica scomparsa di Rosalinda, la 26enne morta all’alba di sabato: domani i funerali

LAMEZIA TERME – Una città sconvolta. Sono ore buie e piene di dolore per la comunità lametina a causa dell’improvvisa morte di Rosalinda Falvo. La giovane è deceduta in un tragico incidente avvenuto all’alba di sabato in via Sebastiano Guzzi. Rosalinda, avrebbe compiuto 26 anni il 28 agosto, era alla guida di una Nissan Pixo e, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un muretto di un’abitazione. Viaggiava insieme a tre amici, due ragazzi e una ragazza, uno dei quali ha 17 anni. I tre sono rimasti feriti in modo lieve per Rosalinda invece non c’è stato nulla da fare.

Lunedì 15 gennaio alle 10:30 nella Chiesa del Carmine la comunità si stringerà al dolore di familiari e amici per l’ultimo saluto. La camera ardente è allestita presso la Casa funeraria Sant’Antonio in via Indipendenza. “La famiglia ringrazia quanti si uniranno al suo dolore” si legge nel manifesto con l’invito ‘non fiori ma opere di bene’.

L’incidente

Erano le 4:20 del mattino quando la vittima, che guidava un’auto lungo via Sebastiano Guzzi, ha impattato contro un muretto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, dipendente dal comando di Catanzaro, è intervenuto per mettere in sicurezza la scena dell’incidente e la vettura coinvolta. Al loro fianco, la Polizia stradale di Catanzaro ha eseguito i necessari rilievi in attesa dell’arrivo del magistrato di turno e del medico legale. La Polizia stradale di Catanzaro sta lavorando per ricostruire l’accaduto e determinare le cause dell’incidente.