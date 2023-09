Città calabrese conferisce la cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti

MILETO (VV) – Il Maestro Roby Facchinetti verrà a Mileto in data 7/9 p.v per ritirare la Cittadinanza Onoraria conferita dal Consiglio Comunale di Mileto (Vv) con delibera N. 13 del 24 maggio 2023. La richiesta era pervenuta il 18 aprile 2023 e presentata dal M° Roberto Giordano del Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, in seguito alla visita che il Maestro Roby Facchinetti aveva fatto nel mese di dicembre.

La Cittadinanza Onoraria viene conferita perché “cantautore e compositore italiano, noto per essere voce e tastierista dei Pooh, per aver contribuito al progresso culturale, nel campo della Musica pop, attraverso un’importante produzione artistica intrapresa a partire dalla fine degli anni 50 e ancora prospera. La sua disponibilità è stata prova di una volontà incondizionata di sostenere la scuola di formazione miletese e di incoraggiare i suoi allievi, ma è stata, soprattutto, indice di affezione ed interessamento verso la Città e la Comunità di Mileto. Il conferimento della cittadinanza onoraria si ritiene doveroso a testimonianza della riconoscenza della Comunità tutta ad un grande artista e ad un uomo generoso.”

Per quanto riguarda il programma esso prevede alle ore 18,30 nella Sala Consiliare, la cerimonia di consegna da parte del sindaco, Salvatore Fortunato Giordano e del Presidente del Consiglio Antonio Direnzo, della Cittadinanza Onoraria. Successivamente, si prevede alle 19,30, il M° Roby Facchinetti si trasferirà nella vicina Villa comunale, per salutare la Comunità di Mileto.

“Si tratta di un seguito alla magnifica Estate miletese – sottolinea il sindaco Giordano – con un ospite che ci fa veramente onore. Ringrazio per questa opportunità il Maestro e saremo ben lieti di averlo tra Noi. Ringrazio altresì il Cantiere Musicale Internazionale, sia per questa che per altre iniziative meritorie, sia Antonio Grillo, nostro compaesano residente a Pistoia, che da responsabile del Popolo dei Pooh, ha avuto un ruolo nella vicenda, facendosi valere in questa veste a livello nazionale. Ora attendiamo con trepidazione l’arrivo del Maestro per un pomeriggio culturale musicale, che segnerà un altro punto di vantaggio dell’intera Comunità rappresentata”.