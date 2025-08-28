HomeCalabria

Cinquefrondi, intimidazione al sindaco Conia. Incendio sui terreni di famiglia: «Non mi avete fatto niente!»

Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco i terreni sarebbero stati oggetto di incendi dolosi appiccati in tre diversi punti. Il primo cittadino: "Se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!" e smentisce la sua candidatura alle regionali

CINQUEFRONDI (RC) – Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia è stato vittima di un atto intimidatorio. Un incendio ha colpito i terreni della famiglia del primo cittadino. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco i terreni sarebbero stati oggetto di incendi dolosi appiccati in tre diversi punti.

Davanti all’accaduto, il sindaco Conia ha reagito e mandato sui social un messaggio molto chiaro usando parole molto forti: «Non mi avete fatto niente! – ispirandosi probabilmente alla canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro – Sono alla luce del sole davanti alla sezione di Rinascita per Cinquefrondi: se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!” ha tuonato il primo cittadino.

Solidarietà e vicinanza al sindaco Conia

Per lui sui social e non solo tantissimi messaggi di sostegno e solidarietà. Tra questi anche il Coordinamento di Avviso Pubblico Calabria che in una nota ha espresso solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e ai suoi familiari “per il grave danneggiamento dei terreni di famiglia“.

“Chiediamo che le forze dell’ordine e della magistratura facciano piena luce sull’accaduto per garantire al più presto verità e giustizia – ha dichiarato il Coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Giuseppe Politanò, vicesindaco del Comune di Polistena – Cinquefrondi è uno degli enti soci di Avviso Pubblico: per questo motivo l’episodio ci tocca da vicino e richiama tutti noi a rafforzare il sostegno reciproco tra amministratori. Rinnovando la nostra vicinanza al sindaco ed alla comunità locale, esortiamo – conclude – l’amministrazione comunale a proseguire il proprio mandato amministrativo nel segno della legalità e della trasparenza“.

La precisazione sulle elezioni regionali

Nella giornata di oggi il sindaco di Cinquefrondi ha anche precisato la sua posizione sulle prossime elezioni regionali spegnendo alcune voci nate proprio in seno a queste ore così delicate per Conia e la sua famiglia, che lo volevano in campo. “Per qualche “buona persona” comunico che non sarò candidato alle elezioni regionali, non ho lo spirito ora di spiegare le ragioni che si fondano sul rispetto della mia comunità e del mio gruppo politico, lo farò nei prossimi giorni. Comunico questo solo perché ho letto cose, in un momento delicato, che fanno male. – ha concluso – Grazie alle tantissime persone ed istituzioni che mi stanno dimostrando vicinanza e affetto. A testa Alta!”.

