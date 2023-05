Cinghiale in spiaggia, ruba la mormora al pescatore e scappa via

LAMEZIA TERME – Sono numerosi gli avvistamenti di cinghiali in Calabria. Nei giorni scorsi, il 28 aprile, intorno alla mezzanotte, abbiamo ricevuto segnalazione da un utente della presenza di un esemplare a Cosenza, nella zona tra Casali e Serra Sottana.

Nelle ultime ore invece, un cinghiale si è spinto fino in spiaggia a Lamezia Terme. Un utente ha pubblicato anche un video, in cui lo riprende mentre si avvicina verso la riva dove il pescatore ha lasciato il pescato, e dopo aver rubato una mormora fugge via. Una situazione certamente pericolosa, accaduta lo scorso sabato, 29 aprile.