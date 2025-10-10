Cinema Senza Confini: Marcello Arnone e Stéphane Ferrara protagonisti di “Frammenti di Mare”

- Advertisement -

COSENZA – Con Frammenti di mare, il regista Carlo Marcucci – già candidato ai Golden Globe per il documentario Chernobyl 20 anni dopo – torna dietro la macchina da presa per dare vita a un’opera intensa e profondamente umana. Il nuovo lungometraggio si presenta fin da subito come un ponte tra culture, geografie e sensibilità artistiche, unendo il Mediterraneo e la Francia in un racconto che attraversa confini fisici ed emotivi.

Il film sarà interpretato da due protagonisti d’eccezione: Marcello Arnone, attore calabrese già noto al pubblico per il suo legame con il cinema del Sud, e Stéphane Ferrara, artista e pugile francese dal carisma inconfondibile. Insieme, daranno vita a una storia di fragilità e rinascita, dove il tempo e la memoria diventano elementi centrali.

Tra Monaco e la Calabria

La narrazione si snoda tra il Principato di Monaco, luogo d’apertura del racconto, e le coste selvagge della Calabria, cuore pulsante della trasformazione interiore del protagonista, un giornalista in pensione in cerca di sé stesso. Qui la terra calabrese non è solo sfondo, ma vero e proprio personaggio, catalizzatore emotivo e simbolo di un Sud che accoglie e rigenera. Carlo Marcucci descrive così la scelta dei suoi attori principali: “ad interpretare i due protagonisti saranno Marcello Arnone e Stéphane Ferrara, due attori che porto con me da tempo e che, in questa storia, daranno corpo e anima a personaggi fragili ma potentissimi”.

Arnone, già al fianco del regista in ‘Vicino al fiume’, incarna l’autenticità e la forza emotiva della sua terra d’origine, mentre Ferrara, con la sua presenza scenica intensa e sofisticata, rafforza il legame con la Francia, paese che ha contribuito alla genesi della storia e alla sua ambientazione iniziale.

Una produzione con vocazione internazionale

Sebbene la produzione principale sia italiana, Frammenti di mare nasce con una forte vocazione internazionale. La presenza di Ferrara, la scelta di ambientare parte del film in Costa Azzurra e l’apertura verso collaborazioni produttive transalpine testimoniano la volontà di Marcucci di realizzare un cinema che non conosce barriere. “L’arte può e deve superare ogni confine” afferma il regista, sottolineando la volontà di costruire un’opera che sappia fondere la malinconia mediterranea con l’eleganza narrativa tipica del cinema europeo.

Tra le collaborazioni storiche che tornano sul set figura anche Francesca Londei Marcucci, attrice attiva in teatro, televisione e cinema (L’amore strappato, Dogmatique – Le verità del destino). La sua presenza rafforza quella “famiglia artistica” che Marcucci ama coltivare in ogni progetto, creando set dove la fiducia e la coesione umana diventano strumenti di creazione.

Un film sulla rinascita, con il Sud al centro

Frammenti di mare si preannuncia come molto più di un semplice racconto drammatico: è un film sulla riscoperta di sé, sul valore del tempo e sulla possibilità di ricominciare. E lo fa scegliendo il Sud Italia come simbolo di autenticità e rigenerazione. Grazie a un cast di talento e a una visione registica che unisce emozione e rigore, Marcucci si prepara a firmare un’opera dal grande impatto visivo e narrativo, pronta a parlare a un pubblico globale, senza mai perdere le sue radici.