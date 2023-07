‘Cimitero degli orrori a Tropea’: condannato uno dei tre imputati, due rinvii a giudizio

TROPEA (VV) – Una condanna con rito abbreviato e due rinvii a giudizio con rito ordinario al termine dell’udienza preliminare. Tre anni e 6 mesi di reclusione, più cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. E’ la condanna inflitta con il rito abbreviato a Roberto Contartese, 55 anni, dal gup del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale scaturito dall’inchiesta della Guardia di Finanza sul cosiddetto “cimitero degli orrori” di Tropea.

Rinviati a giudizio invece gli altri due imputati coinvolti nella vicenda che hanno scelto di essere processati con il rito ordinario. Si tratta di Francesco Trecate, di 64 anni, custode del cimitero di Tropea e dipendente comunale, e Salvatore Trecate, di 40 anni. L’inizio del processo dinnanzi al Tribunale di Vibo per i Trecate è stato fissato per il 26 settembre. Gli imputati dovranno rispondere principalmente delle violazioni dei sepolcri e della soppressione di diversi cadaveri sezionati con l’aiuto di un seghetto e di un martello e in alcuni casi incendiati. L’inchiesta è stata condotta sul ‘campo’ dalla Guardia di finanza ed è scattata nel febbraio 2021.