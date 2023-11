Ciclone sul Tirreno, domani allerta arancione in Calabria. E sabato sciabolata artica con freddo e neve

COSENZA – Il ciclone sul Tirreno mantiene forte instabilità su diverse regioni del Centro e del Sud e domani dovranno fare i conti con un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. La protezione civile della Calabria ha diramato, per la giornata di domani, un‘allerta meteo arancione per tutta la fascia ionica e di colore giallo sul resto della regione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Il vortice ciclonico, alimentato da aria fresca di origine Nord Atlantica, che si trova sul Tirreno, si approfondirà ulteriormente scivolando ancora più a Sud e provocando un ulteriore recrudescenza dei fenomeni. Per la giornata di domani attese nuove piogge e venti forti che colpiranno principalmente i versanti orientali. Le previsioni meteo prevedono fenomeni meteorologici intensi e forti temporali.

Dal tardo pomeriggio di oggi, invece, attesi temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie settori meridionali e ionici. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e venti da forti a burrasca su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Scuole chiuse a Catanzaro e Crotone

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di giovedì 23 novembre 2023 a causa di avverse condizioni meteorologiche, come da bollettino della Protezione civile.

A Crotone, invece, per domani 23 novembre, il sindaco Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. Disposta, a scopo precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 23 novembre. È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 23 novembre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice.

Prima il ciclone sul Tirreno, poi il freddo artico

Dopo una breve tregua prevista per venerdì, nella giornata di sabato è attesa invece la prima ondata di freddo sulla nostra regione, a causa dell’arrivo di una colata artica che ci porterà dall’autunno al pieno inverno. La discesa di aria artica dalla Scandinavia, porterà ad un vero e proprio crollo delle temperature, con venti gelidi orientali e raffiche anche a 80 KM/h sui versanti ionici e possibili nevicate a quote medie soprattutto sui versanti orientali. Domenica il tempo migliorerà velocemente anche se le temperature si manterranno sotto i valori medi stagionali.