Cibo scaduto e lavoratori nero: sospesa l’attività di un negozio di ortofrutta e generi alimentari

MONTEPAONE (CZ) – I carabinieri ed il personale del servizio igiene e sanità dell’ASP di Catanazro hanno controllato un negozio di ortofrutta e di generi alimentari, riscontrando irregolarità che hanno portato all’immediata sospensione dell’attività commerciale. In particolare è stato accertato l’impiego di un lavoratore in nero e la vendita di circa 25 chiogrammi di prodotti privi dell’etichettatura di tracciabilità e rintracciabilità, alcuni anche con confezionamento non conforme. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Durante l’ispezione è stata contestata la mancata sorveglianza sanitaria di lavoratori e l’occupazione abusiva di suolo pubblico dove veniva esercitata gran parte dell’attività commerciale.