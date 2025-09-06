HomeCalabria

Chiusi un parrucchiere, un centro estetico e un’officina: sanzioni e sequestri per oltre 15mila euro

Operavano senza autorizzazioni. Denunciato un uomo per ricettazione e sequestrati tutti i locali. In corso altri accertamenti

S.G.
Scritto da S.G.
VIBO VALENTIA – Tre attività chiuse a Vibo Valentia per gravi irregolarità dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, che hanno scoperto, durante una serie di verifiche programmate, due saloni – uno da parrucchiere e uno da estetistacompletamente abusivi, privi di qualsiasi autorizzazione o licenza. Nel corso della stessa operazione, all’interno dello stabile è stato inoltre scoperto un garage trasformato in officina, utilizzato per compravendita e deposito di auto appartenenti a terzi, anche questo totalmente privo di autorizzazioni.

Sanzioni, sequestri e denunce

Il controllo ha coinvolto anche la Squadra Mobile, la Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, il personale dell’ASP e la Polizia Locale, ognuno per le rispettive competenze. Il risultato è stato un blitz congiunto che ha portato alla sospensione dell’attività del centro estetico, per assenza dei requisiti igienico-sanitari e organizzativi. Ancora eseguito il sequestro preventivo dei locali e una sanzione amministrativa di 5.164 euro per mancanza di SCIA. Analoga sanzione e sequestro per il salone da parrucchiere, anch’esso risultato totalmente abusivo.

Nel corso dell’attività una persona è stata denunciata per ricettazione. Si tratta di un soggetto trovato in possesso di un’auto con difformità tecniche sospette. L’auto è stata sequestrata e l’attività dell’officina sospesa. Ulteriore multa da 5.164 euro al proprietario del locale, sempre per assenza di SCIA. In totale, le sanzioni amministrative superano i 15.000 euro, oltre ai provvedimenti di chiusura e sequestro. Oltre alle sanzioni già elevate, sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli uffici competenti del Comune di Vibo Valentia, che dovranno verificare eventuali ulteriori violazioni edilizie, urbanistiche o fiscali.

 

