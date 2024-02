Chiude la PET, via anche l’ambulanza medicalizzata. Sindaco «Occhiuto intervenga»

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Dopo l’ufficialità della chiusura del Punto di Emergenza Territoriale (PET) di Isola Capo Rizzuto, e gli incontri dei giorni scorsi per chiedere, tra le tante, anche un’ambulanza in più per il territorio, la sindaca di Isola, Vittimberga, annuncia battaglia: “la decisione dell’ASP ha il sapore di beffa. Isola Capo Rizzuto non può e non deve rimanere indietro per numerosi motivi, almeno 18.000: si tratta del comune più popoloso della provincia dopo il capoluogo, e in queste situazioni sono i numeri a fare la differenza”.

“Purtroppo, un maggior numero di residenti significa anche un aumento dei problemi sanitari e delle emergenze. Durante i mesi estivi, gli abitanti superano abbondantemente i 100.000, considerando il flusso turistico sulle frazioni, senza dimenticare che Isola è l’unico comune in Calabria che registra annualmente una crescita demografica. Inoltre, si tratta di un punto strategico – spiega il primo cittadino – dove è possibile, in poco tempo, raggiungere anche i comuni limitrofi come Botricello e Cutro, soprattutto sulle frazioni di San Leonardo e Steccato. E’ stata proprio la PET di Isola il primo mezzo di soccorso ad arrivare sulla spiaggia di Steccato di Cutro durante il tragico naufragio dello scorso anno, con i sanitari che sono riusciti a salvare decine di vite”.

“Avevamo chiesto un potenziamento e abbiamo ricevuto tagli”

“Proprio per questa serie di motivazioni, nelle scorse settimane avevamo chiesto, con tanta fiducia, un potenziamento dei servizi: tutti ci saremmo aspettati ma non certo dei tagli, come stabilito dalla delibera n°288 del Servizio Sanitario Regionale del 5 febbraio 2024. Questa decisione non potenzia il servizio esistente come speravamo, bensì ne riduce la capacità di risposta e assistenza sanitaria, mettendo a rischio la comunità. Questa volta, non accetteremo scuse: Isola merita rispetto, e ci batteremo con determinazione usando tutti i mezzi possibili, se necessario anche attraverso sit-in di protesta insieme ai cittadini. La PET non deve andare via da Isola: chiediamo al Presidente Roberto Occhiuto di intervenire con estrema urgenza”.