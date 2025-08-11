Chirurgia robotica, la Calabria ha già dei primati ma pochi conoscono e citano

- Advertisement -

COSENZA – Candida Tucci, presidente della filiera Salute di CONFAPI Calabria, in una nota, ha voluto portare a conoscenza dell’eccellenza calabrese sul fronte della chirurgia robotica. Partendo dalla diffusione della notizia sugli interventi effettuati nell’ospedale di Livorno in questo campo, ha voluto ricordare che “in Calabria questa tecnologia è già una realtà consolidata da anni“.

“Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha superato i 1.200 interventi robotici in sei anni, includendo procedure complesse come i trapianti renali con donatore vivente. – ha spiegato Tucci – All’Ospedale Annunziata di Cosenza si eseguono interventi combinati di altissimo livello, e l’arrivo della professoressa Franca Melfi, pioniera mondiale della chirurgia toracica robot-assistita, rafforza la prospettiva di un centro di eccellenza”.

Non da meno anche Corigliano-Rossano ha detto la presidente della filiera Salute di CONFAPI Calabria, ricordando come in questo ospedale sia “in corso l’implementazione di un sistema robotico per estendere queste cure a un bacino territoriale ancora più ampio”.

L’accelerazione delle tecnologie avanzate e nel reclutamento di grandi professionisti

“Negli ultimi anni, con l’attuale governance regionale e commissariale, la sanità calabrese ha conosciuto un’accelerazione nella messa in funzione di tecnologie avanzate e nel reclutamento di professionisti di alto profilo, – ha ricordato Tucci – con l’obiettivo di ridurre la mobilità sanitaria e garantire ai cittadini prestazioni di eccellenza nella propria regione”.

“Non si tratta di rincorrere un primato altrui, perché la Calabria ha già costruito basi solide nella chirurgia robotica, ma di un patrimonio di competenze e risultati che la Calabria già possiede e che può diventare un modello nel Mezzogiorno – chiosa – La sfida, pertanto, non è solo tecnologica, ma organizzativa: mettere a sistema queste eccellenze, garantendo continuità, investimenti mirati e una rete regionale che valorizzi le professionalità già presenti”.

Per Candida Tucci “la Calabria è pronta non solo a essere citata per i suoi ritardi, ma anche per i suoi primati. E la chirurgia robotica è uno di questi”