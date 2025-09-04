HomeCalabria

Certificati di malattia falsi e truffa allo Stato per 70 mila euro: in arresto due medici di base e 142 persone indagate

L'accusa per tutti, a vario titolo, è per falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale e truffa ai danni dello Stato. I medici effettuavano false certificazioni ai braccianti agricoli. Questo ha permesso loro di beneficiare indebitamente di numerose assenze sul posto di lavoro e delle relative indennità di malattia

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

LOCRI (RC) – Sono finiti agli arresti domiciliari due medici di base operanti nel territorio della Locride, indagati unitamente ad altre 142 perone, a diverso titolo, per falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale e truffa ai danni dello Stato. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dal comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria con provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal Dott. Giuseppe Casciaro.

I risultati ai quali si è arrivati sono l’esito di una complessa attività investigativa, che è stata avviata a seguito della presentazione di una denuncia da parte di un privato cittadino ed è stata condotta dal Gruppo della Guardia di finanza di Locri, anche con il ricorso a voluminose acquisizioni documentali e mirate attività di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Certificati di malattia di lunga durata ed in tempi rapidi

Come spiegano le Fiamme gialle “allarmante” è lo scenario emerso: i medici di base procedevano, in maniera “spregiudicata” e “disinvolta”, al rilascio di numerosi certificati di malattia in favore di soggetti beneficiari – perlopiù braccianti agricoli – attestando periodi di infermità anche di lunga durata, sovente come prosecuzione di precedenti certificazioni, senza effettuare alcuna visita medica.

Un vero e proprio “esercizio distorto della professione medica” che ha portato a false certificazioni che hanno permesso di beneficiare indebitamente di numerose assenze sul posto di lavoro e le relative indennità di malattia, da parte dell’INPS, per un importo complessivo di quasi 70 mila euro.

La Guardia di finanza ha svelato condotte illecite seriali, caratterizzate dal rilascio in “ciclostile” di certificazioni sanitarie false, in tempi estremamente rapidi, talora basandosi su semplici conversazioni tramite piattaforme di messaggistica telefonica o demandando a terzi il ritiro di certificati già precompilati.

E’ risultato finanche che talvolta la durata della malattia veniva decisa al momento, anche in autonomia dai pazienti stessi, arrivando a certificare per pazienti appartenenti al medesimo nucleo familiare la medesima diagnosi (patologia al braccio e disturbi d’ansia) per il medesimo periodo temporale.

Un caso emblematico: “contesto d’illiceità diffusa”

Emblematico è risultato il caso di una certificazione per “sindrome ansioso depressiva” con una prognosi di 20 giorni ritirata presso lo studio di uno dei due medici indagati in una mattina d’estate dalla madre dell’interessato, un giovane bracciante agricolo, che al momento della certificazione della malattia era “tutt’altro che ammalato ma serenamente a letto”, dopo aver fatto “le ore piccole” la notte precedente.

Ne è emerso un pericoloso “contesto d’illiceità diffusa” a danno della spesa pubblica venendo sfruttate fondamentali tutele assistenziali previste dalla legge in illecita fonte di arricchimento a cui attingere indebitamente su cui è sistematica e alta l’attenzione della Procura della Repubblica di Locri e della Guardia di finanza di Reggio Calabria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Spirli_Durigon.

Spirlì ritira la candidatura, Durigon lo ringrazia: “Il suo valore per la Calabria e...

Calabria
COSENZA - "Nell'ambito del percorso virtuoso che caratterizza le liste della Lega in Calabria a supporto di Roberto Occhiuto, desidero ringraziare pubblicamente Nino Spirlì....
assistenza anziani, oss assistenza domiciliare infermiere

Assistenza domiciliare, per l’Asp di Cosenza 1,4 milioni di euro e nuovi professionisti in...

Area Urbana
CATANZARO - Un passo in avanti per l'assistenza domiciliare nell'Asp di Cosenza. Con il nuovo provvedimento vengono stanziati, infatti, 1,4 milioni di euro e...
Regionali Confindustria candidati

Regionali, da Confindustria Cosenza Perciaccante si appella ai candidati: «Programi concreti e lungimiranti»

Area Urbana
COSENZA - A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali, Confindustria Cosenza, guidata dal presidente Giovan Battista Perciaccante, rilancia il...
Longobucco

Longobucco, la minoranza denuncia: “Bilancio approvato con gravi irregolarità”

Provincia
LONGOBUCCO – Seduta infuocata quella del Consiglio comunale del 1° settembre 2025, che ha approvato con 7 voti favorevoli e 4 contrari l’assestamento di...
Rosaria-Succurro_assistenti-sociali-stabilizzati

San Giovanni in Fiore, avviata la stabilizzazione per otto assistenti sociali

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha incontrato in municipio gli otto assistenti sociali che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37211Area Urbana22350Provincia19835Italia8020Sport3862Tirreno2928Università1456
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

assistenza anziani, oss assistenza domiciliare infermiere
Area Urbana

Assistenza domiciliare, per l’Asp di Cosenza 1,4 milioni di euro e...

CATANZARO - Un passo in avanti per l'assistenza domiciliare nell'Asp di Cosenza. Con il nuovo provvedimento vengono stanziati, infatti, 1,4 milioni di euro e...
Regionali Confindustria candidati
Area Urbana

Regionali, da Confindustria Cosenza Perciaccante si appella ai candidati: «Programi concreti...

COSENZA - A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali, Confindustria Cosenza, guidata dal presidente Giovan Battista Perciaccante, rilancia il...
Randagismo Crosia contrasto
Ionio

Randagismo, a Crosia in atto un piano di contrasto al fenomeno....

CROSIA (CS) - Il Comune di Crosia affronta con forza il fenomeno del randagismo. Si è svolto, infatti, un incontro con l’Autorità regionale per...
Scacchi
Tirreno

A San Nicola Arcella il Trofeo internazionale di scacchi con appassionati...

SAN NICOLA ARCELLA (CS) - San Nicola Arcella si prepara ad accogliere tanti appassionati e professionisti del gioco degli scacchi provenienti da tutto il...
Provincia

Fondi sociali per i piccoli Comuni, quasi 250 mila euro destinati...

COSENZA - L'Anci Calabria tramite la sua presidente, Rosaria Succurro, ha fatto sapere che sono stati definiti gli importi finali dei Fondi sociali 2025...
Gasparri candidatura Lucano Di Cesare
Calabria

Gasparri contro la candidatura di Lucano e Di Cesare: «Accoppiata che...

ROMA - "La Di Cesare ha confermato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Calabria, insieme a Mimmo Lucano. Un'accoppiata che nessuno con...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA