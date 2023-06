Cerca di sparare ai parenti della fidanzata ma l’arma si inceppa: arrestato 25enne

LAMEZIA TERME (CZ) – Sfiorata la tragedia a Lemezia Terme dove i carabinieri del Nor-Sez. Operativa hanno arrestato un 25enne lametino (A.A.), pluripregiudicato, ritenuto responsabile di duplice tentato omicidio. Il mandato è stato emesso dal gip del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il 7 giugno l’uomo, intorno alle ore 15, all’altezza di via del Progresso, in occasione di un appuntamento programmato con altre due persone, avrebbe estratto una pistola e, puntandola contro di loro, ha azionato la leva di sparo senza esplodere nessun colpo poiché l’arma si è inceppata, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura per le vie circostanti.

Da primi accertamenti i motivi di tale gesto sarebbero riconducibili a dissidi di natura familiare, a seguito di relazione sentimentale che l’uomo aveva con una parente delle vittime.