Cerca di sedare una rissa ma ha un malore, morto un uomo di 45 anni

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Una rissa scoppiata in tarda serata prima in un locale sul lungomare di Tropea e continuata fuori, ha portato questa notte alla morte di un uomo di 45 anni. Per lui un malore improvviso arrivato mentre tentava di sedare la rissa nella quale é rimasto ferito in modo grave anche un giovane che, dopo le prime cure nell’ospedale cittadino, é stato trasferito all’ospedale di Catania.

Alla rissa avrebbero partecipato circa dieci giovani. Tutto, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, avrebbe avuto inizio in un locale dove lavorava proprio l’uomo che ha perso la vita. Il gruppo sarebbe poi uscito dal locale per continuare la contesa sul lungomare dove non sono mancati calci e pugni.

I Carbinieri della Compagnia di Tropea, su coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti. Diverse le persone già sentite che avrebbero assistito alla rissa. Sono state inoltre acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dalle quali si spera sia possibile identificare le persone coinvolte nella rissa.