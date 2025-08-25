HomeCalabria

Cerca di sedare una rissa ma ha un malore, morto un uomo di 45 anni

In dieci i giovani che avrebbero partecipato alla contesa nata nel locale dove lavorava l'uomo deceduto. Nella rissa è rimasto gravemente ferito anche un giovane trasportato all'ospedale di Catania. I Carabinieri indagano: ascoltate diverse persone, acquisite le immagini di videosorveglianza

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

TROPEA (VV) – Una rissa scoppiata in tarda serata prima in un locale sul lungomare di Tropea e continuata fuori, ha portato questa notte alla morte di un uomo di 45 anni. Per lui un malore improvviso arrivato mentre tentava di sedare la rissa nella quale é rimasto ferito in modo grave anche un giovane che, dopo le prime cure nell’ospedale cittadino, é stato trasferito all’ospedale di Catania.

Alla rissa avrebbero partecipato circa dieci giovani. Tutto, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, avrebbe avuto inizio in un locale dove lavorava proprio l’uomo che ha perso la vita. Il gruppo sarebbe poi uscito dal locale per continuare la contesa sul lungomare dove non sono mancati calci e pugni.

I Carbinieri della Compagnia di Tropea, su coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti. Diverse le persone già sentite che avrebbero assistito alla rissa. Sono state inoltre acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dalle quali si spera sia possibile identificare le persone coinvolte nella rissa.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, nasce la Fondazione “Le Idee di Chicco”. Occhiuto: «Diamo voce a chi non...

Area Urbana
COSENZA - Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza, procede con la Fondazione “Le Idee di Chicco”, un progetto nato...

Rissa con accoltellamento a Mandatoriccio, un giovane in gravi condizioni all’Annunziata

Ionio
MANDATORICCIO (CS) -  È una notte drammatica quella trascorsa a Mandatoriccio dove un gruppo di ragazzi è rimasto coinvolto in una violenta rissa finita...

Pesticidi nelle cipolle rosse: indaga la Procura di Paola. Ordinanze antinquinamento ad Amantea e...

Tirreno
PAOLA (CS) - La Procura di Paola sta indagando sull’utilizzo di pesticidi considerati non conformi nella coltivazione delle cipolle rosse lungo la fascia costiera...

Violento scontro tra auto e bici: gravi le condizioni di un bambino di 11...

Calabria
NARDODIPACE (VV) - Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri e ha visto coinvolto un bamnbino di 11 anni. Era in...
Regionali

Regionali, boom di aspiranti per le candidature con FdI. Donzelli: «Più di 100 disponibilità...

Calabria
CATANZARO - "Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37102Area Urbana22277Provincia19785Italia8004Sport3850Tirreno2909Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, nasce la Fondazione “Le Idee di Chicco”. Occhiuto: «Diamo voce...

COSENZA - Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza, procede con la Fondazione “Le Idee di Chicco”, un progetto nato...
Ionio

Rissa con accoltellamento a Mandatoriccio, un giovane in gravi condizioni all’Annunziata

MANDATORICCIO (CS) -  È una notte drammatica quella trascorsa a Mandatoriccio dove un gruppo di ragazzi è rimasto coinvolto in una violenta rissa finita...
Calabria

Violento scontro tra auto e bici: gravi le condizioni di un...

NARDODIPACE (VV) - Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri e ha visto coinvolto un bamnbino di 11 anni. Era in...
Regionali
Calabria

Regionali, boom di aspiranti per le candidature con FdI. Donzelli: «Più...

CATANZARO - "Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto...
Provincia

San Giovanni in Fiore, due nuovi murales nel quartiere Cuschinu. Succurro:...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Nel quartiere Cuschinu, tra la villa comunale e l'area storica di San Giovanni in Fiore, sono stati realizzati...
Settembre Rendese
Area Urbana

Al via il Settembre Rendese, ecco i primi due nomi della...

RENDE – La musica italiana protagonista al Settembre Rendese, il festival giunto alla sua 60esima edizione, che si conferma il più longevo della Calabria,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA