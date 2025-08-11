HomeCalabria

Centrosinistra in corsa contro il tempo: vertice a Lamezia per scegliere il rivale di Occhiuto

E' iniziata, nella sede del Pd calabrese, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del programma e del candidato alla presidenza

S.M.
LAMEZIA TERME (CZ) – E’ iniziata, nella sede del Pd calabrese, a Lamezia Terme, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del programma e del candidato alla presidenza che dovrà confrontarsi con Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. Una riunione che potrebbe non essere decisiva, anche se il centrosinistra deve serrare i tempi dopo che le dimissioni di Roberto Occhiuto hanno portato ad elezioni tra un mese mezzo.

A Lamezia sono presenti, tra gli altri, il parlamentare e segretario regionale del Pd Nicola Irto, il consigliere regionale Raffaele Mammoliti e Nicola Stumpo, la deputata M5S Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento, ed il capogruppo in Consiglio regionale Davide Tavernise, Fernando Pignataro di Avs, Giuseppe Campana, di Europa Verde-Verdi/Avs.

Presenti anche i rappresentanti della nuova area riformista nata su iniziativa del sindaco di Rende Sandro Principe alla quale hanno aderito Psi, Italia Viva, Azione, Partito repubblicano, +Europa, socialisti riformisti rendesi e della provincia di Cosenza, Mezzogiorno Federato e movimenti civici. Oltre a Principe, alla riunione partecipano il socialista Luigi Incarnato, Il segretario regionale di Azione Francesco De Nisi e il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta.

