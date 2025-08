Cena al ristorante, gruppo di turisti intossicato: si indaga sulla potabilità dell’acqua

- Advertisement -

RICADI (VV) – Una normale cena al ristorante si è trasformata, poi, in una notte da incubo per alcuni turisti giunti a Ricadi. Il gruppo, infatti, ha accusato sintomi riconducibili ad una intossicazione alimentare. I fatti sono avvenuti venerdì scorso. Sabato mattina i turisti si sono recati al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea per ricevere le cure necessarie e, una volta stabilizzati, sono stati dimessi e hanno fatto ritorno a casa.

Ad attivarsi il personale dell’Asp di Vibo Valentia, sotto il coordinamento del dott. Giuseppe Barbieri, direttore dell’unità operativa di Igiene degli alimenti e della nutrizione per effettuare gli accertamenti del caso ed individuare le cause dell’intossicazione. Sotto la lente di ingrandimento è finita la catena alimentare e le condizioni igienico-sanitarie del locale che dopo due giorni, a seguito del superamento dei controlli eseguiti, ha riaperto regolarmente.

I dubbi sulla potabilità del’acqua

Un altro elemento su cui si stanno concentrando le verifiche è la non potabilità dell’acqua. Nei giorni precedenti all’intossicazione alimentare, infatti, il Comune di Ricadi aveva emesso un’ordinanza che vietava l’uso dell’acqua per scopi alimentari, a causa di potenziali contaminazioni. La coincidenza temporale tra l’ordinanza e l’intossicazione ha spinto gli ispettori sanitari a non escludere un possibile collegamento tra i due eventi.

Le indagini sono ancora in corso. Solo nei prossimi giori, dunque, sarà possibile accertare le responsabilità e le dinamiche che hanno portato il gruppo di turisti a stare male.