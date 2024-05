Celiachia, AIC Calabria offrirà pasti senza glutine: il progetto per sensibilizzare sulla malattia

COSENZA – Sono oltre 100 i comuni italiani che aderiscono alla Settimana della Celiachia attraverso l’iniziativa curata dall’Associazione Italiana Celiachia “Tutti a tavola tutti insieme” con l’obiettivo di portare la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine nelle scuole. 9 giorni per dire basta alle fake news e ai falsi miti su una malattia che in Italia interessa oltre mezzo milione di persone, una persona ogni 100.

In Calabria i pasti senza glutine somministrati in questa speciale iniziativa sfioreranno i 10 mila: numeri importanti che consolidano la posizione di AiC Calabria che dall’11 al 19 maggio sarà ancor di più punto di riferimento per diffondere corretta informazione a tutti, anche ai non celiaci che incontrano la celiachia quotidianamente nelle storie di amici e conoscenti, tra le notizie online affamate di click, nelle testimonianze dei personaggi noti che scelgono la dieta senza glutine talvolta in assenza di una diagnosi.

Grosso: “molte le adesioni al progetto”

“In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, l’Associazione Italiana Celiachia invita le mense ad aderire a TUTTI A TAVOLA TUTTI INSIEME, Le giornate del menù senza glutine, l’iniziativa che permette di servire in mensa un menù completamente senza glutine per tutti, celiaci e non“, dichiara il Presidente di AiC Calabria Giuseppina Grosso.

Il 16 maggio è la Giornata Internazionale della Celiachia e, da anni, la nostra Federazione Nazionale AIC – Associazione Italiana Celiachia organizza intorno a questa data un’intera settimana dedicata a sensibilizzare e informare su celiachia e dieta senza glutine: quest’anno sarà dall’11 al 19 maggio.

Finalmente il progetto approda anche in Calabria, l’obiettivo del progetto e’ sensibilizzare la popolazione generale e creare ambasciatori di corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Il consiglio direttivo di AiC Calabria è cosciente che la strada è ancora lunga ma la risposta delle istituzioni alla proposta di questa iniziativa è stata entusiasmante, molte le adesioni, e l’impegno andrà crescendo perché da queste iniziative si veicola il messaggio prezioso che una società più inclusiva e’ una società migliore per tutti.

Tra i risultati di spicco sicuramente va annoverata la giornata del 14 Maggio in cui grazie alla Scamar srl, rappresentata da Mario Vescio, e al presidente della fondazione Geremia Romano, che si sono da subito mostrati sensibili all’iniziativa anche la mensa universitaria dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” aderirà al progetto Tutti a Tavola Tutti Insieme. Durante la giornata, verrà preparata anche la pizza senza glutine dal pizzaiolo Antonio Mazza e tanti piatti di rosticceria senza glutine, a cura della chef Antonella Torcasio.

Vescio: “occasione unica per sensibilizzare sulla malattia”

“Siamo felici di aver preso parte a questa lodevole iniziativa – sottolinea il presidente di Fondazione Università Magna Graecia Geremia Romano – per l’impatto in termini di sensibilizzazione che speriamo possa avere sull’intera comunità accademica. La nostra mensa universitaria – evidenzia il presidente Romano – non è intesa solo come spazio ristorativo ma come luogo di ritrovo, riflessione e inclusione”. Afferma l’amministratore unico Mario Vescio

Un’occasione preziosa per sensibilizzare e informare i giovani allievi, le loro famiglie e gli insegnanti grazie a materiale divulgativo creato appositamente per l’iniziativa e messo a disposizione da AiC, che dal 1979 tutela i diritti dei pazienti celiaci e delle loro famiglie. Ma anche un momento, importante e concreto, di condivisione e inclusione.

L’iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme” rientra negli eventi della Settimana della Celiachia che si terrà dall’11 al 19 maggio in tutta Italia. In Calabria sono tanti gli eventi in programma divisi come sempre fra informativi, scientifici e ricreativi. Convegni medici, screening,formazione, incontri e serate in allegria organizzate da AIC Calabria coinvolgeranno tutta la Regione con tanti volontari pronti ad invadere ogni provincia. Sarà un’edizione da non perdere!