Celebrò la messa in mare: archiviata l’inchiesta per Don Mattia Bernasconi

CROTONE – È stata archiviata l’inchiesta su Don Mattia Bernasconi, il parroco milanese che il 24 luglio scorso finì nel mirino dell’autorità giudiziaria per aver celebrato messa nel mare di Capo Colonna, a Crotone, in costume da bagno e usando un materassino come altare in acqua.

Il vicario della parrocchia di San Luigi Gonzaga, venne accusato di vilipendio: la procura di Crotone avviò le “indagini per ‘offesa a una confessione religiosa’” delegando gli accertamenti alla Digos di Crotone”. Il parroco non andrà, però, a processo: lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, che ha disposto per lui l’archiviazione. A riferirlo è il sito di Repubblica.