Cede il cric mentre sta effettuando delle riparazioni, muore schiacciato dalla sua auto

SAN COSTANTINO CALABRO (VV) – Stava effettuando delle riparazioni alla propria automobile all’interno del suo garage quando, il cric che sorreggeva la vettura, avrebbe improvvisamente ceduto. L’automobile è crollata proprio sull’uomo schiacciandolo senza lasciargli scampo. A perdere la vita, nel comune di San Costantino Calabro nel vibonese, un uomo di origine marocchine, che viveva da tempo nel piccolo comune vibonese.

Nonostante l’arrivo quasi immediato dei soccorsi per l’uomo, sposato e padre di sei figli, non c’è stato nulla da fare. Parole di cordoglio sono state espresse dall’amministrazione comunale e dal sindaco di San Costantino, Nicola Derito, che ha parlato di una persona buona, apprezzato in paese e perfettamente integrato con la sua famiglia. In corso le indagini delle forze dell’ordine