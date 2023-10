ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio. Oltre al Ddl «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e al Documento programmatico di bilancio 2024, figurano anche due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale. Il totale della Legge di Bilancio 2024, ha comunicato la premiere Meloni, è di 24 miliardi di euro. Il provvedimento prevede, tra le altre misure, l’avvio della nuova Irpef e il taglio del cuneo fiscale per favorire i redditi medio-bassi e incentivi alla natalità.

Salvini “c’è la copertura necessaria per il Ponte sullo Stretto”

Durante la conferenza stampa stampa che ha illustrato la manovra, è intervenuto anche il Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini che ha annunciato la copertura delle risorse per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. «Il nostro obiettivo come maggioranza – ha spigato Salvini – e che ci sia l’approvazione nei tempi più rapidi senza emendamenti. Sono soddisfatto sul tema infrastrutture: ci sono investimenti sulle infrastrutture, su strade e autostrade, su ferrovie e alloggi universitari. E, smentendo settimane di chiacchiere a vuoto su diversi giornali, c’è la copertura necessaria per il collegamento stabile tra Sicilia, Italia ed Europa: carta canta. Ora attendiamo che quale prezioso analisti si scusi per quello scritto nelle scorse settimane.

Il riferimento del Ministro era proprio al reperimento delle risorse finanziare all’interno della legge di bilancio e che il Ministro aveva annunciato alcuni giorni fa. Il Ponte costerà all’incirca 12 miliardi, mentre per realizzare le opere complementari al collegamento ferroviario tra Sicilia e Calabria (dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi) serviranno almeno altri 1,1 miliardi.

«Come tutte le opere pubbliche è finanziato per l’intero ammontare, che sono 12 miliardi nella proiezione pluriennale. Sono stanziati nell’orizzonte temporale dei primi tre anni le prime tre quote a salire. La collocazione temporale risente della tempistica, che prevediamo realisticamente di possano dispiegare: sono prevalentemente concentrate nel 2025 e 2026» ha aggiunto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.

“Via il Canone Rai dalle bollette”

Salvini ha anche annunciato il taglio del Canone Rai dalle bollette «se dovevano tagliare le loro spese i Ministeri, gli Enti pubblici e locali c’è anche il primo intervento sul Canone Rai che sarà tagliato dalle bollette dei contribuenti italiani». Il Costo del canone per il 2024 dovrebbe essere anche più: passerà da 90 a 70 euro l’anno.