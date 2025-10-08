HomeCalabria

Catanzaro, i bimbi riempiono la città di cuori per Vasco Rossi: il rocker li rilancia sui social

I ragazzi li hanno dati a passanti e commercianti, lasciandoli anche su parabrezza delle auto nel centro storico: un gesto che non è sfuggito a Vasco

CATANZARO – Piccoli cuori gialli con scritto, in rosso, frasi tratte dalle canzoni di Vasco Rossi. A distribuirli su Corso Mazzini, nel cuore del centro storico di Catanzaro, sono stati alunne ed alunni dell’Istituto comprensivo Sala S. Maria Milani-Preti della città. I ragazzi li hanno dati a passanti e commercianti, lasciandoli anche su parabrezza delle auto. Un gesto che non è sfuggito al rocker di Zocca che lo ha rilanciato sui suoi canali social.

L’iniziativa, si legge sulla pagina Facebook, dell’Istituto nasce nell’ambito del progetto “Non solo aquile, esplorare e valorizzare Catanzaro” nell’ambito del quale i piccoli alunni “hanno dimostrato con passione e intelligenza che non sono solo il futuro: sono già il cuore pulsante della nostra comunità e, fin da subito, vogliono e possono fare la loro parte per rendere più bello il posto in cui vivono”.

“E proprio con il cuore”, prosegue il post dell’Istituto, hanno colorato il Corso della città, “un gesto semplice, ma potente, che ha portato bellezza, riflessione e sorrisi. E se qualcuno si chiedesse il perché di questa scelta basterebbe ricordare che l’idea di cambiare il mondo ‘è tutto un equilibro sopra la follia’”. Un verso tratto dalla celebre canzone “Sally” di Vasco Rossi.

