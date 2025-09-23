CATANZARO – Al 30 giugno scorso, rispetto alle complessive 63 Case della Comunità previste in Calabria, sono 2 quelle dichiarate con almeno un servizio attivo da Asp e Regione. Questo è il quadro che emerge leggendo le cifre contenute nelle tabelle del monitoraggio Dm 77/2022 relativo al primo semestre 2025 pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo quanto emerge sempre dalle tabelle Agenas, sono due le strutture da programmazione regionale assimilabili alle Case di Comunità con presenza medica dichiarata attiva e sempre due quelle con tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi eccetto presenza medica ed infermieristica. Una situazione che per Agenas significa un allarme personale. A livello nazionale, al 30 giugno scorso, rispetto alle complessive 1.723 Case della Comunità previste, sono 660 quelle dichiarate con almeno un servizio attivo.
Case di Comunità in Calabria, allarme sanità da Agenas: solo 2 attive su 63 previste
E' il quadro che emerge leggendo le cifre contenute nelle tabelle dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
