Case di Comunità in Calabria, allarme sanità da Agenas: solo 2 attive su 63 previste

CATANZARO – Al 30 giugno scorso, rispetto alle complessive 63 Case della Comunità previste in Calabria, sono 2 quelle dichiarate con almeno un servizio attivo da Asp e Regione. Questo è il quadro che emerge leggendo le cifre contenute nelle tabelle del monitoraggio Dm 77/2022 relativo al primo semestre 2025 pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo quanto emerge sempre dalle tabelle Agenas, sono due le strutture da programmazione regionale assimilabili alle Case di Comunità con presenza medica dichiarata attiva e sempre due quelle con tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi eccetto presenza medica ed infermieristica. Una situazione che per Agenas significa un allarme personale. A livello nazionale, al 30 giugno scorso, rispetto alle complessive 1.723 Case della Comunità previste, sono 660 quelle dichiarate con almeno un servizio attivo.