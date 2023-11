Casa in fiamme, giovane chiede aiuto dalla veranda: vigile del fuoco fuori servizio lo salva

CATANZARO – Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta in località Roccelletta di Borgia per un incendio di abitazione. Il rogo ha danneggiato la mobilia del locale cucina e l’annerimento delle pareti dei rimanenti locali dovuto al fumo intenso scaturito dalla combustione. All’interno della abitazione dimorava, al momento del rogo, il giovane figlio del proprietario, che si è rifugiato in veranda in attesa dei soccorsi.