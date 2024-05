Casa della Comunità, in corso le indagini del sottosuolo: verso il progetto esecutivo

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Le indagini geologiche iniziate di recente nell’area antistante l’ASP nella zona di Suggesaro costituiscono l’ultimo passo verso l’approvazione esecutiva del progetto per la nuova casa della comunità di Isola Capo Rizzuto.

Queste indagini, condotte con precisione fino in profondità, consentiranno di redigere una relazione geologica dettagliata del sottosuolo e dello stabile, necessaria per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza o consolidamento del terreno. Se le indagini avranno esito positivo, si procederà prontamente con l’approvazione del progetto esecutivo, che prevede un investimento di 1,4 milioni di euro da parte dell’ASP di Crotone, con il sostegno della Regione Calabria, della Provincia di Crotone e del Comune di Isola Capo Rizzuto. Il nuovo polo sanitario, che sorgerà principalmente nell’area di Suggesaro, sarà dotato di una vasta gamma di servizi medici, inclusi pediatri, logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e infermieri di famiglia, quest’ultimi particolarmente cruciali per le famiglie con membri con disabilità. Saranno inoltre presenti laboratori di analisi, radiologia e altri servizi sanitari, rendendo il centro una risorsa completa per la comunità locale.

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e il consigliere provinciale Raffaele Gareri seguono personalmente l’evoluzione del progetto e si mostrano congiuntamente soddisfatti per i progressi compiuti: “Si tratta di un altro passo avanti importante per il territorio di Isola Capo Rizzuto, il territorio sarà finalmente dotato di un centro sanitario con quasi tutti i servizi e in molti casi non ci sarà motivo di recarsi a Crotone o Catanzaro per accertamenti, visite specialistiche e quant’altro. Non potevamo farci sfuggire questa occasione e grazie alla collaborazione con i vari enti, e i numeri del nostro territorio, siamo riusciti ad ottenerlo. Con 18 mila abitanti Isola ha bisogno di un centro sanitario polifunzionale che risponde alle esigenze dei cittadini, i lavori per ora stanno proce-dendo secondo i termini e speriamo che le indagini effettuate non riscontrino problemi del sottosuolo cosi da poter passare subito allo step successivo con l’approvazione del progetto esecutivo”.