COSENZA – “In queste ore, nelle case dei cittadini, arrivano richieste di pagamento, da parte dei Consorzi di Bonifica Calabresi, per servizi mai resi. In particolare – interviene e spiega Graziano Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria, e più volte messo in luce la questione dei tributi illegittimi da parte dei consorzi di bonifica Calabresi – il Consorzio di Bonifica del Tirreno ha avviato un’azione di recupero per un tributo non dovuto poiché l’Ente non ha adempiuto ai suoi obblighi di rendere il servizio al cittadino.

Nonostante le recenti sentenze della Corte di Giustizia Tributaria -precisa- si continua in una attività di riscossione a danno del contribuente. A questo punto -conclude Di Natale con una strigliata a chi di competenza- urge un intervento serio e deciso della Regione Calabria per porre fine a richieste di pagamento illegittime ed in contrasto con le sentenze emesse dagli organi giudicanti”.