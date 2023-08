Carta e cartone: nel 2022 in Calabria differenziate quasi 100mila tonnellate, Cosenza al primo posto

COSENZA – I dati del 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, in Calabria registrano una raccolta di oltre 96.000 tonnellate di materiale cellulosico durante il 2022, con un aumento del 3,6% rispetto al 2021.

“Con oltre 3.000 tonnellate raccolte in più rispetto all’anno precedente, la Calabria si dimostra una regione sempre più attenta all’ambiente, contribuendo attivamente alla crescita del Mezzogiorno” dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Ogni cittadino della regione ha differenziato 52,2 kg, dato superiore alla media del Sud (47,3 kg/ab) e l’intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti si è attestato al 13,1%, il secondo miglior risultato del meridione”. Nel 2022 Comieco ha gestito attraverso le convenzioni attive in Calabria circa 59.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 61% della raccolta totale. Ai 366 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per più di 5,3 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Analizzando i dettagli del Rapporto Annuale – elaborati a maggio 2023 – si evidenzia come tutte le province calabresi abbiano incrementato la raccolta differenziata di carta e cartone. Cosenza è la provincia più virtuosa per volumi complessivi raccolti, mentre Catanzaro registra il miglior pro-capite con 65,4 kg.

– Provincia di Catanzaro: raccolte più di 22.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite a 65,4 kg;

– Provincia di Cosenza: poco più di 40.000 tonnellate raccolte (+4,9% rispetto al 2021) con una raccolta pro-capite di 59,8 kg;

– Provincia di Crotone: raccolta che sfiora le 7.000 tonnellate e il pro-capite si attesta a 42 kg;

– Provincia di Reggio Calabria: raccolte poco più di 19.000 tonnellate, pari ad un pro-capite di 36,7 kg;

– Provincia di Vibo Valentia: più 7.800 tonnellate differenziate, raccolta pro-capite a 52,1 Kg.

Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

A livello nazionale, il 2022 ha fatto registrare risultati incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale ha raggiunto i 61,5 kg/ab. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici si è attestato all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030.