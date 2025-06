Caro benzina, la Calabria tra le regioni più care d’Italia: + 2,2 euro per un pieno in 7 giorni

- Advertisement -

COSENZA – Maglia nera alla Calabria sul fronte del caro benzina. La regione, infatti, detiene la medaglia di bronzo in merito ai rincari che si sono verificati nell’ultima settimana. Il prezzo medio della benzina in modalità self è aumentato di 4,4 centesimi al litro. L’Unione Nazionale Consumatori (Unc), che ha analizzato i dati ufficiali diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nella settimana dal 16 al 23 giugno, ha rilevato che in Calabria, in soli 7 giorni per un pieno di benzina di 50 litri, i prezzi sono schizzati a + 2,20 euro.

La Calabria, insieme alla Lombardia, nella classifica delle regioni più care in Italia, arriva solo dopo la Valle D’Aosta dove i prezzi della benzina sono arrivati a +2,35 euro a pieno e alla Sicilia, sul podio con un aumento di 4,9 centesimi, pari a 2,45 euro in più a rifornimento. Per il gasolio, invece, le cifre rimangono più basse anche se il trend generale di crescita desta preoccupazione nei calabresi. “La buona notizia, se così si può dire – spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unc – è che per una volta le autostrade non sono le peggiori per rincari, anche se restano tra le aree con i prezzi più elevati in assoluto”.