Caro affitti, sostegno dalla regione per i fuori sede:«17 milioni da aggiungere a risorse ministero»

CATANZARO – In Calabria, la regione sostiene gli studenti universitari con contributi annuali attraverso borse di studio erogate sulla base del modello Isee per i fuori sede, cioè per chi ha necessità di affrontare spese per affitto o assegnatari di posto alloggio. “Il dipartimento Istruzione della Regione – ha detto la vicepresidente con delega all’Istruzione Giusi Princi – ha a cuore l’interesse formativo dei ragazzi e la possibilità che i fuori sede non residenti, ricevano dei contributi che noi eroghiamo loro attraverso le borse di studio“.

La Regione ha già una dotazione pari a “17 milioni circa – ha aggiunto la vicepresidente – tra l’anno in corso e il prossimo che andremo ad assegnare alle università. Risorse che si andranno ad aggiungere a quelle previste con apposito decreto del ministero che serviranno proprio allo scorrimento della graduatoria ad ampliare il numero dei beneficiari a questi contributi“.