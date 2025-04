Carmelina, la signora calabrese con i fiori gialli piange sulla tomba di Papa Francesco “Santo subito”

- Advertisement -

ROMA – Carmelina Mancuso, la signora calabrese di 74anni, piange davanti la tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma dove è stato tumulato. Anche questa volta ha in mano un mazzo di fiori gialli: delle rose. Proprio i fiori della signora Carmelina fecero il giro del mondo quando Papa Francesco la salutò affacciandosi dal balcone dell’ospedale Gemelli dove si trovava ricoverato da oltre un mese per salutare le migliaia di fedeli accorsi davanti al piazzale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Carmelina “Gli ho voluto bene, per me Papa Francesco è un santo”

Il Santo Padre, con la voce provata, vide Camelina tra la folla tenere in mano un mazzo di fiori gialli. “Vedo questa signora con i fiori gialli che brava“, disse il Pontefice facendo il gesto del pollice in su e un accenno di sorriso. Papa Francesco è morto e adesso Carmelina piange davanti la sua tomba. “Gli ho voluto bene, per me è un santo” ha detto Carmelina a Vatican News. In coda insieme ad altre migliaia di persone fino al sagrato della Basilica sul Colle Esquilino. Oltre 20mila dall’apertura al pubblico alle 7 di ieri, secondo le stime: un totale di circa 70mila persone fino ad oggi.

Mentre tra la folla in attesa si sente “no foto”, “no stop here, please” da parte della sicurezza – spiega ancora Vatican News – per la signora Carmela viene fatta un’eccezione e viene fatta passare avanti al cordone, come tante volte è stato fatto durante le udienze generali del mercoledì quando il Papa la vedeva apparire in Piazza San Pietro o in Aula Paolo VI e allargava le braccia esclamando: “Eccola!”. Carmelina, posa i fiori di lato e, con la mano sulla bocca, piange mentre contempla la luce soffusa che illumina la croce del Buon Pastore e si riflette sulla scritta incisa nel marmo Franciscus.

“Posso stare un pochetto qui?”, domanda unendosi ai Vespri che gli oltre 110 cardinali riuniti a Roma hanno celebrato ieri pomeriggio nella Basilica liberiana. Nel frattempo la congregazione generale dei cardinali ha deciso che il Conclave che eleggerà il 267.mo Pontefice della Chiesa universale: inizierà il lunedì prossimo 7 maggio.