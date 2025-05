Caring Nurse: anche alla Dulbecco arriva la figura che si prende cura dei familiari del paziente

- Advertisement -

CATANZARO – All’interno dell’ambiente ospedaliero, l’esperienza del paziente e dei suoi familiari è profondamente influenzata non solo dalla qualità clinica delle cure ma anche dalla comunicazione, dall’accoglienza e dal sostegno relazionale. Per rispondere a questi bisogni, l’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco“, in sinergia con il percorso di umanizzazione dell’assistenza promosso dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, avvia il progetto “Caring Nurse – Umanizzazione delle cure nelle Unità Operative”.

La figura del Caring Nurse, è scritto in una nota, “rappresenta una risposta concreta all’esigenza di umanizzazione dell’assistenza sanitaria; si tratta di un infermiere con competenze specifiche nella comunicazione e nella relazione d’aiuto, dedicato al supporto dei familiari dei pazienti ricoverati“. L’Università Magna Graecia di Catanzaro, con il supporto di esperti in pedagogia e comunicazione, ha formato un primo gruppo di infermieri dell’Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco dando avvio alla fase preliminare del progetto. L’obiettivo è l’introduzione strutturata della figura del Caring Nurse in ogni unità operativa, come riferimento costante per i familiari, per facilitare la comprensione del percorso clinico, migliorare la qualità percepita dell’assistenza e contribuire al benessere organizzativo.