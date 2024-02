Caretta Caretta trovata morta in spiaggia: è la seconda nel giro di pochi giorni

LAMEZIA TERME (CZ) – Un esemplare di tartaruga Caretta Caretta morta è stato trovato oggi sulla spiaggia del litorale cittadino a Lamezia Terme in località Ginepri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale che hanno recintato la zona e vigilato sull’esemplare. Secondo quanto si è appreso, sul tratto del litorale è arrivato anche personale specializzato della Lamezia Multiservizi per la rimozione. È la seconda tartaruga marina ritrovata a Lamezia nel giro di pochi giorni. L’ennesimo spiaggiamento potrebbe essere causato dalle cattive condizioni del mare, molto mosso in queste ore.

