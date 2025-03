Carenze igienico-sanitarie in un panificio, elevata una multa per 2.500 euro

- Advertisement -

CATANZARO – I carabinieri di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catanzaro hanno controllato un panificio del Soveratese, che sebbene regolarmente autorizzato per esercitare quell’attività, recava alcune irregolarità. Nel corso dell’ispezione infatti, nel laboratorio di panificazione sono state rilevate alcune carenze igienico-sanitarie, come ad esempio, la presenza di sporco pregresso su parte della pavimentazione e accumulo di sporcizia in prossimità delle apparecchiature.

Inoltre, è stata riscontrata la conservazione di circa 30 chili di lievito, in parte congelato e fresco, suddiviso in diverse buste di cellophane prive di tracciabilità, nonché di qualsiasi informazione/etichetta riconducibile alla provenienza delle materie prime utilizzate. Tale prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo. E’ stata pertanto elevata una sanzione per 2.500 euro ed informato tempestivamente l’Autorità Amministrativa e Sanitaria.

