Carenze igienico-sanitarie e cibo non tracciato, sequestrati 200 kg di alimenti e sanzioni per 28 mila euro

Due le attività nelle quali i carabinieri hanno riscontrato irregolarità: in una le violazioni sono legate alla gestione e descrizione degli alimenti nei menù, nell'altra oltre alla non traccibilità contestate anche le modalità di conservazione degli alimenti

REGGIO CALABRIA – Continua l’attività di controllo dei carabinieri presso le attività balneari e ricettive del litorale calabrese per garantire sicurezza ai cittadini ed il rispetto delle normative igienico-sanitarie e fiscali. È nel corso di questi accertamenti che i Carabinieri della Stazione di Archi, con il supporto di militari specializzati nella tutela agroalimentare e funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno riscontrato diverse irregolarità.

Durante una delle ispezioni, infatti, le gravi irregolarità riscontrate presso un noto stabilimento balneare hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per 11.500 euro, legate a violazioni nella gestione e descrizione degli alimenti nei menù proposti ai clienti. In un secondo intervento, invece, in un altro locale della zona, i militari hanno rilevato carenze igienico-strutturali e rinvenuto circa 200 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità, immediatamente sottoposte a sequestro amministrativo. Contestate anche violazioni sulle modalità di conservazione degli alimenti e sulla corretta informazione ai consumatori, per ulteriori 17.000 euro di sanzioni.

