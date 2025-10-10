HomeCalabria

Cardiochirurgia, in Calabria una tecnica innovativa e d’avanguardia: al via un programma unico nel Sud Italia

Si tratta della minicircolazione extracorporea (MECC), innovazione che comporta minori rischi per il paziente. Al momento utilizzata con continuità solo in 5 Centri Cardiochirurgici italiani

CATANZARO – La minicircolazione extracorporea (MECC) durante un intervento cardiochirurgico arriva come tecnica innovativa e d’avanguardia al Dulbecco di Catanzaro. Un passo in avanti nell’ambito dell’evoluzione tecnologica che apre nuove prospettive per la sicurezza e la qualità della cura nei pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca.

La mini circolazione extracorporea (MECC) infatti, è un’evoluzione della tradizionale macchina cuore-polmoni, da decenni utilizzata negli interventi cardiochirurgici e, a differenza dei sistemi convenzionali, si caratterizza per un circuito più compatto, chiuso e biocompatibile, progettato per ridurre al minimo l’impatto sul corpo del paziente.

Questa tecnologia rappresenta un’innovazione importante perchè comporta minori rischi per il paziente rispetto alla CEC convenzionale riducendo l’infiammazione, la diluizione eccessiva del sangue con uso di liquidi sostitutivi e il consumo di emoderivati quindi con vantaggi in termini di risparmio di sangue nel paziente cardiochirurgico.

La tecnica MECC è particolarmente indicata soprattutto nei pazienti sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione miocardica (bypass aorto-coronarico), tipologia di intervento per il quale la Cardiochirurgia della A.O.U. “R. Dulbecco” di Catanzaro è stata indicata dalla Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.) tra le prime dieci in Italia per volumi ed esiti.

Cardiochirurgia in Calabria: un programma dedicato ai pazienti fragili

Sulla base di tali dati è stato avviato un programma per l’utilizzo frequente di questa tecnica molto utile in pazienti cosiddetti “fragili” con risultati soddisfacenti in termini soprattutto di complicanze post-operatorie. Questa tecnologia minimamente invasiva al momento viene utilizzata con continuità solo in 5 Centri Cardiochirurgici italiani e necessita di una sinergia tra chirurghi, tecnici della circolazione extracorporea e anestesisti, sinergia che trova piena corrispondenza nelle attività quotidiane presso il Centro Cardiochirurgico del Presidio “Mater Domini” in località Germaneto.

La possibilità di un uso sempre più esteso di tecniche mini-invasive e quindi anche di una CEC minimamente invasiva trova riscontro sempre maggiore in Cardiochirurgia per cui questo avanzamento tecnologico è sicuramente di grande importanza in quanto offre a tutta la popolazione della Regione Calabria la possibilità di potere usufruire delle stesse opportunità terapeutiche avanzate dei maggiori centri nazionali ed internazionali.

