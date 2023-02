Carcere e sicurezza degli agenti, Fp Cgil Calabria «Numeri allarmanti sulle aggressioni»

CATANZARO – Da Catanzaro a Crotone, da Reggio Calabria a Palmi e ancora Vibo Valentia, Rossano e Castrovillari, la situazione non cambia. “Sono decine gli episodi di violenza che nel 2022 gli agenti calabresi di Polizia Penitenziaria sono stati costretti a subire all’interno degli istituto di pena. Ma c’è un dato ancora più allarmante: di questi dati non c’è una traccia scritta e ciò che riusciamo a desumere è solo ed esclusivamente attraverso le notizie stampa che emergono. Moltissimi sono gli episodi che non emergono e che dunque restano nascosti all’opinione pubblica e agli operatori del settore”.

La segreteria regionale della Funzione Pubblica della Cgil ritorna sul tema della sicurezza su un posto di lavoro delicato e strategico: le carceri calabresi.

“Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Palmi, Vibo Valentia, Rossano, Castrovillari non cambia. Ogni istituto penitenziario è spesso il teatro di violenza psicologica e fisica che si ripercuote su chi ogni giorno compie il proprio difficile compito e che rischia la propria incolumità”.

“A seguito di un’altra aggressione subita dagli agenti, nelle settimane scorse abbiamo chiesto al Dap un incontro urgente per confrontarci sulle misure da intraprendere per alleggerire il carico e studiare misure che diano sicurezza e tutela ai lavoratori. Dopo oltre 20 giorni nessuna risposta è ancora arrivata. Oggi andiamo avanti e continuiamo a richiedere un incontro con i vertici del Dap per affrontare seriamente il fenomeno della violenza nelle carceri calabresi. Inoltre, c’è da evidenziare che nessun sindacato o associazione è in grado di analizzare quanto accade negli istituti per un semplice motivo: il Ministero della Giustizia non fornisce i dati dei singoli episodi o dei casi che riguardano ogni istituto. Chiediamo al ministro Nordio di invertire questa tendenza e produrre, almeno annualmente, una rendicontazione puntuale sulle violenze nelle carceri”.