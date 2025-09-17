Carabinieri trovano mezzo chilo di hashish sotto un cumulo di macerie

- Advertisement -

CROTONE – I carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno effettuato un controllo nel centro storico. Nelle pertinenze di un edificio abbandonato, infatti, i militari hanno rinvenuto sotto un cumulo di macerie, parzialmente interrato, un quantitativo ingente di hashish, suddiviso in vari panetti sigillati. Il peso complessivo è risultato superiore ai 500 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, per la successiva analisi e distruzione.

Il controllo rientra in un programma più ampio di servizi eseguiti dai militari di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, guidata da Domenico Guarascio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità soprattutto nel centro urbano, in concomitanza con il rientro dal periodo estivo e la ripresa delle normali attività anche scolastiche.