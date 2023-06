GIRIFALCO (CZ) – Nel corso di mirati servizi finalizzati al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa nelle aree del centro urbano, i carabinieri di Girifalco notificato un provvedimento del Questore di Catanzaro al titolare di un bar ubicato in via Milano. Il provvedimento di sospensione dell’attività della durata di 15 giorni si è reso necessario a seguito dei numerosi controlli dell’Arma locale che hanno consentito di accertare la presenza continua ed abituale di persone gravate numerosi pregiudizi penali per svariati e gravi reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere.

Tali frequenti controlli hanno delineato una situazione di concreta e attuale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica che hanno portato all’immediata emissione del provvedimento sanzionatorio. La misura oltre ad essere indice di costante attenzione da parte delle Forze dell’Ordine impegnate nel controllo del territorio assume una valenza dissuasiva nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi che di fatto vengono privati di un luogo di abituale aggregazione. In ultimo il provvedimento adottato oltre ad essere manifestazione di sinergia tra la Questura e le Forze di polizia presenti sul territorio, costituisce strumento per garantire le fondamentali condizioni di ordine e sicurezza pubblica, trasmettendo sicurezza ai cittadini.