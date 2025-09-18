Calabria

Carabinieri sequestrano una piantagione di canapa, la droga avrebbe fruttato 200mila euro

Tre persone sono state denunciate. Scoperto anche un casolare utilizzato come deposito della sostanza e accessibile solo agli indagati

DELIANUOVA (RC) – Era nascosta tra i boschi dell’entroterra reggino, e composta da circa 400 arbusti, la piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri di Palmi che hanno anche denunciato tre persone ritenute responsabili della coltivazione.

La piantagione era stata scoperta circa un mese fa, grazie anche al supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia e da quel momento sono iniziate le indagini dei carabinieri di Delianuova, che hanno portato all’identificazione dei tre presunti responsabili, tra i quali anche il proprietario del terreno in cui era stata allestita la coltura.

I militari hanno anche scoperto un casolare utilizzato come deposito della sostanza e accessibile solo ai tre indagati. Nel corso di una serie di perquisizioni, condotte anche con unità cinofile, i carabinieri hanno trovato altra sostanza stupefacente. Secondo le stime, dal raccolto sarebbero potuti derivare oltre 2 quintali di marijuana per un valore di mercato superiore ai 200.000 euro

