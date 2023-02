Carabinieri scoprono un’officina meccanica abusiva, 5 denunce e scatta il sequestro

DAVOLI (CZ) – Cinque persone di età compresa tra i 26 e i 51 anni, sono state denunciate dai carabinieri a seguito di un controllo in un’attività di autoriparazione che si è scoperta abusiva. Tra i denunciati anche il proprietario e locatario dell’area adibita ad autofficina e deposito. I militari nel corso di controlli alle attività artigianali hanno accertato che l’officina meccanica era totalmente abusiva. Due dei soggetti denunciati sono i titolari dell’attività di autoriparazione.

In particolare, in concorso e a vario titolo, senza provvedere alla prevista iscrizione alla Camera di Commercio e in assenza di titoli autorizzativi, esercitavano l’attività di riparazione veicoli in un’area di complessivi 1.970 metri quadrati. Pertanto, gli esercenti saranno sanzionati per 5mila euro ciascuno. Inoltre, è stato appurato anche lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali e pericolosi derivati dalla lavorazione, ovvero: pneumatici, olii esausti, batterie per auto e pezzi meccanici. Al momento del controllo dei Carabinieri, 24 erano i veicoli all’interno dell’officina, che è stata chiusa e le attrezzature sequestrate.