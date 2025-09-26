HomeCalabria

Carabinieri scoprono un deposito edile abusivo, due denunce e sequestro di 2.000 mq

I militari hanno accertato lavori non autorizzati e gestione illecita di rifiuti speciali. L’area sequestrata nell’ambito di un’operazione contro i reati ambientali

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

BAGNARA CALABRA (RC) – Un deposito edile abusivo su un’area di circa 2.000 metri quadrati è stato sequestrato dai carabinieri di Bagnara Calabra nel corso di un’attività di controllo del territorio mirata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. Il sopralluogo è stato effettuato all’interno di un sito riconducibile ad una ditta edile locale, dove erano in corso lavori di sbancamento e movimentazione di terra in totale assenza di autorizzazioni.

Rifiuti gestiti in modo illecito

Durante l’attività ispettiva, i carabinieri hanno anche rinvenuto numerosi rifiuti speciali non pericolosi, riconducibili a scarti di lavorazioni edili. Il materiale era gestito in violazione delle normative ambientali, privo dei formulari obbligatori per l’identificazione e la tracciabilità. L’assenza di documentazione non consentiva di stabilire con certezza origine e destinazione dei rifiuti, che in molti casi – come emerso da precedenti indagini simili – rischiano di essere smaltiti illegalmente in discariche abusive, con gravi conseguenze per l’ambiente.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato due soggetti, ritenuti responsabili di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. Contestualmente, è scattato il sequestro preventivo dell’intera area oggetto delle violazioni, per un totale di circa 2.000 metri quadri.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

precari ricercatori unical copertina

Precari, l’altro volto della scienza alla Notte dei Ricercatori dell’Università della Calabria

Area Urbana
RENDE (CS) – Scienza e precari. La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici da stamattina anima anche l’Università della Calabria con iniziative di...
Pino tursi Prato

Pino Tursi Prato: «l’appello dei Vescovi: partecipare per difendere libertà e diritti»

Area Urbana
COSENZA –  In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, la Conferenza Episcopale calabrese ha rivolto un appello forte e...
incidente galleria ss 106 var A

Scontro tra un’auto e un camion nella galleria Tirolello: giovane conducente estratta dai Vigili...

Calabria
CATANZARO – Violento incidente nella galleria Tirolello, sulla SS106 Var/A in direzione Reggio Calabria, questa mattina. I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e...
buffone tavernise occhiuto

Reddito di merito? M5S attacca Occhiuto: «premia la fedeltà politica, non il talento. Il...

Calabria
COSENZA – Dove finisce il merito e dove comincia la fedeltà politica? È la domanda che si pongono Davide Tavernise e Veronica Buffone, esponenti...
Palazzo dei Bruzi Comune di Cosenza

Comunicazione a peso d’oro, bufera sul Comune di Cosenza «170mila euro per propagandare un’amministrazione...

Area Urbana
COSENZA - Esplode la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della delibera di Giunta n. 131 del 6 agosto 2025, con cui l’Amministrazione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37459Area Urbana22574Provincia19938Italia8043Sport3882Tirreno2976Università1477
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

incidente galleria ss 106 var A
Calabria

Scontro tra un’auto e un camion nella galleria Tirolello: giovane conducente...

CATANZARO – Violento incidente nella galleria Tirolello, sulla SS106 Var/A in direzione Reggio Calabria, questa mattina. I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e...
buffone tavernise occhiuto
Calabria

Reddito di merito? M5S attacca Occhiuto: «premia la fedeltà politica, non...

COSENZA – Dove finisce il merito e dove comincia la fedeltà politica? È la domanda che si pongono Davide Tavernise e Veronica Buffone, esponenti...
polizia
Calabria

Nascondevano l’hashish in un B&B del centro, due minorenni arrestati per...

CROTONE - A soli 17 anni avevano messo in piedi una piazza di spaccio. Due minorenni sono stati arrestati a Crotone dalla Squadra Volante...
rende rifiuti post manna 01
Area Urbana

Rende tra sporcizia e abbandono, l’ex sindaco Manna attacca Principe «basta...

RENDE - Duro affondo dell’ex sindaco Marcello Manna che dai social lancia un attacco diretto al suo successore, Sandro Principe. Il motivo è legato...
guglielmo gualtieri 01
Area Urbana

L’ultimo saluto a Guglielmo Gualtieri, oggi a Rende i funerali del...

RENDE - Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16.15, nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, a Roges di Rende, i funerali di...
piantagione guardia finanza marijuana
Calabria

Maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre 1300 piante per un valore...

TIRIOLO (CZ) - Vaste piantagioni di canapa indiana nei territori rurali dei comuni di Tiriolo e Settingiano nel Catanzarese. A scoprirle i finanzieri di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA