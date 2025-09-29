HomeCalabria

Carabinieri scoprono il “trucco” per rubare l’energia elettrica: due arresti e due denunce

Complessivamente, il danno stimato per l’energia sottratta ammonterebbe a circa 25 mila euro. I bypass alimentavano intere abitazioni senza alcuna spesa

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

PALMI (RC) – Un sistema ingegnoso ma illegale, studiato per bypassare la rete elettrica pubblica e alimentare intere abitazioni a costo zero. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Bagnara Calabra durante un controllo mirato sul territorio. L’intervento ha portato alla luce collegamenti abusivi perfettamente funzionanti, tanto da garantire energia costante alle abitazioni interessate. Per due persone è scattato l’arresto.

Le verifiche estese anche a Palmi, hanno portato alla scoperta di altri allacci clandestini. In questo caso, due soggetti sono stati denunciati. Complessivamente, il danno stimato per l’energia sottratta ammonterebbe a circa 25 mila euro.

Il fenomeno degli allacci abusivi

Non è solo una truffa ai danni delle aziende che forniscono un servizio pubblico essenziale, ma rappresenta anche un rischio per l’intera collettività, minando la sicurezza della rete e compromettendo il corretto funzionamento di un bene primario come l’elettricità.
L’Arma dei Carabinieri, costantemente impegnata nella difesa della legalità, ribadisce la propria attenzione verso reati che, pur sembrando “invisibili”, hanno conseguenze concrete per la società e per i cittadini.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

isabel desiree porco

“Isabel aveva una vita davanti”, la sorella: «voi medici cosa avete perso? Evidentemente niente»

Area Urbana
COSENZA - Dopo il toccante messaggio del padre, anche la sorella di Isabel Desirè Porco, Ida, rompe il silenzio e affida ad un post...

Arresto cardiaco in Italia, solo il 6,6% sopravvive: perché la mappa dei defibrillatori è...

Italia
ROMA – Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila avvengono in Italia. Nonostante la diffusione delle tecniche...
Solidarietà pacchi alimentari

Un aiuto a 220mila calabresi in difficoltà economica: 700mila euro per generi alimentari essenziali

Calabria
CATANZARO - Generi alimentari essenziali e sostegno alimentare per 220mila cittadini calabresi che vivono in condizioni di difficoltà economica e sociale. La regione Calabria...
Cosenza Calcio

Decide Mazzocchi, Vettorel salva il risultato. Il Cosenza batte il Siracusa e centra il...

Sport
SIRACUSA - Il Cosenza espugna il De Simone di Siracusa trovando la prima vittoria esterna della stagione. Successo che porta la firma di Mazzocchi,...
cicloross tarsia 01

Ciclocross diventa motore di sviluppo: al via il Trofeo Nazionale “Città di Tarsia”

Provincia
TARSIA (CS) - Lo sport incontra la natura e diventa volano di sviluppo territoriale. Domenica 9 novembre, Tarsia ospiterà la prima edizione nazionale del...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37491Area Urbana22599Provincia19947Italia8049Sport3885Tirreno2977Università1478
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

isabel desiree porco
Area Urbana

“Isabel aveva una vita davanti”, la sorella: «voi medici cosa avete...

COSENZA - Dopo il toccante messaggio del padre, anche la sorella di Isabel Desirè Porco, Ida, rompe il silenzio e affida ad un post...
Italia

Arresto cardiaco in Italia, solo il 6,6% sopravvive: perché la mappa...

ROMA – Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila avvengono in Italia. Nonostante la diffusione delle tecniche...
Solidarietà pacchi alimentari
Calabria

Un aiuto a 220mila calabresi in difficoltà economica: 700mila euro per...

CATANZARO - Generi alimentari essenziali e sostegno alimentare per 220mila cittadini calabresi che vivono in condizioni di difficoltà economica e sociale. La regione Calabria...
cicloross tarsia 01
Provincia

Ciclocross diventa motore di sviluppo: al via il Trofeo Nazionale “Città...

TARSIA (CS) - Lo sport incontra la natura e diventa volano di sviluppo territoriale. Domenica 9 novembre, Tarsia ospiterà la prima edizione nazionale del...
bambini gioco
Provincia

Saracena investe sul futuro: pubblicato il bando per attività socio-educative dedicate...

SARACENA (CS) – Il Comune di Saracena ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali rivolte a bambini e ragazzi, da realizzare entro...
giorno del dono
Area Urbana

Ritorna il “Giorno del Dono”, a Cosenza e provincia tanti eventi...

COSENZA - Il 4 ottobre si celebra, in tutta Italia, il Giorno del Dono. La festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, già dedicata...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA