HomeCalabria

Carabinieri feriti in un incidente, filmati e derisi da alcuni giovani. Spanò (UNARMA) «Grave campanello d’allarme»

Il segretario regionale spiega che quanto accaduto non può essere "minimizzato come una semplice bravata giovanile". Fondamentale trasmettere alle nuove generazioni "senso di giustizia, di solidarietà e di rispetto reciproco"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PETILIA POLICASTRO (KR) – “L’incidente stradale avvenuto ieri nell’agro del Comune di Petilia Policastro, nell’entroterra crotonese, che ha visto coinvolta un’autovettura dei Carabinieri e il ferimento dei militari a bordo, avrebbe dovuto suscitare rispetto e vicinanza. Invece, un gruppo di studenti presenti ha filmato la scena traendo motivo di scherno e arrivando perfino a gioire mentre i nostri colleghi venivano trasportati in barella, pronunciando frasi come “Finalmente i Carabinieri sulla barella”. È un fatto gravissimo e inaccettabile, che denota un preoccupante disprezzo verso le istituzioni e chi quotidianamente rischia la vita per la sicurezza della comunità”.

È questa la denuncia di Vincenzo Spanò, segretario regionale di UNARMA Calabria che all’indomani dell’episodio spiega che quanto accaduto non può essere “minimizzato come una semplice bravata giovanile. È un campanello d’allarme che chiama in causa famiglie, scuola e società. I giovani di oggi, che saranno gli adulti di domani, devono comprendere che senza il rispetto delle Forze dell’Ordine non può esistere legalità né convivenza civile. È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il senso di giustizia, di solidarietà e di rispetto reciproco” precisa.

“Rivolgiamo un forte appello ai genitori, agli educatori e alle istituzioni scolastiche affinché episodi come questo non vengano sottovalutati. – conclude Spanò – Occorre un’azione educativa chiara e condivisa, che riporti al centro i valori della legalità e il riconoscimento del sacrificio quotidiano delle Forze dell’Ordine. Solo così potremo garantire che i giovani di oggi diventino cittadini consapevoli e responsabili domani”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Gianluigi-Greco

Da ex studente a rettore (tra i più giovani) dell’Unical: trionfa Gianluigi Greco

Università
RENDE (CS) - Il professore Gianluigi Greco guiderà l’Università della Calabria per il sessennio 2025-2031. Nelle elezioni rettorali celebrate oggi, il direttore del Dipartimento...
Salvini

Salvini a Lamezia “investito 32 miliardi in Calabria. Il ponte dello Stretto si farà...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - "Le notizie delle ultime ore ci aprono il cuore e ci fanno ben sperare: contiamo che le prossime 48 ore...

Occhiuto infiamma la piazza di Lamezia “più noi in 4 anni che in 40....

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) – Una piazza gremita, uno slogan che sa di sfida e orgoglio: “In 4 anni più che in 40”. Roberto Occhiuto,...
Marco Saverio Ghionna Rende consiglio Comunale

Rende, consiglio compatto sull’istituzione dell’Ottobre Rosa. Dall’opposizione dubbi su urbanistica e fiscalità

Area Urbana
RENDE - Il Comune di Rende aderirà all'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota...
Abusivismo edilizio area protetta

Abusivismo edilizio in un’area protetta, denunciato il proprietario del terreno

Calabria
MAMMOLA (RC) - Nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte il Nucleo Carabinieri Parco di Mammola ha scoperto una costruzione abusiva. In particolare si tratta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37516Area Urbana22624Provincia19955Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1481
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Marco Saverio Ghionna Rende consiglio Comunale
Area Urbana

Rende, consiglio compatto sull’istituzione dell’Ottobre Rosa. Dall’opposizione dubbi su urbanistica e...

RENDE - Il Comune di Rende aderirà all'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota...
Abusivismo edilizio area protetta
Calabria

Abusivismo edilizio in un’area protetta, denunciato il proprietario del terreno

MAMMOLA (RC) - Nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte il Nucleo Carabinieri Parco di Mammola ha scoperto una costruzione abusiva. In particolare si tratta...
Tridico Valditara scuole
Calabria

Tridico contro il ministro Valditara: «Nelle scuole in campagna elettorale, vergogna...

CATANZARO - "La visita del ministro dell'Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, nelle scuole calabresi in campagna elettorale è una vergogna e...
Unical PhD Day e PhDialog
Università

All’Unical il PhD Day e il PhDialog italo-francese: protagonisti i dottorandi...

RENDE - Si svolgerà domani, mercoledì 1° ottobre, presso il Cinema Campus di Piazza Vermicelli, la terza edizione del PhD Day Unical, giornata interamente dedicata...
arresti domiciliari marijuana
Calabria

Era agli arresti domiciliari ma deteneva in casa della marijuana, scoperto...

GALATRO (RC) - Era agli arresti domiciliari ma in casa aveva della marijuana. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione...
Pietrapaola adesione Provincia Sibaritide-Pollino
Ionio

Pietrapaola rinnova l’adesione alla nuova Provincia della Sibaritide-Pollino. Labonia: «Atto di...

PIETRAPAOLA (CS) – Trentasei anni dopo il primo sì, Pietrapaola torna a scrivere una pagina di storia di autodeterminazione. Con una nuova delibera, infatti,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA