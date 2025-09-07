HomeCalabria

Carabinieri ‘eroi’, riconoscimento istituzionale per il salvataggio di una donna

Il Vice Segretario Generale Provinciale di Catanzaro, Francesco Masotina, ai militari protagonisti di un salvataggio coraggioso “Un esempio di dedizione e spirito di servizio che rende onore a tutta l’Italia”

CATANZARO – Un gesto di coraggio che non è passato inosservato. I carabinieri protagonisti di un’operazione di salvataggio che, appena tre giorni fa, ha permesso di salvare la vita a una donna, sono stati ricevuti dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto. Durante l’incontro, il Generale si è personalmente complimentato con i militari, annunciando una meritata premiazione per l’azione compiuta.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Francesco Masotina, Vice Segretario Generale Provinciale di Catanzaro, che ha voluto rimarcare l’importanza del riconoscimento istituzionale. “L’Amministrazione non ha tardato a far sentire la propria vicinanza e il proprio riconoscimento. È questo il volto dell’Arma e dell’Istituzione che abbiamo sempre auspicato: attenta, pronta e capace di valorizzare i propri uomini,” ha dichiarato Masotina, esprimendo orgoglio per il gesto di attenzione mostrato.

Secondo il rappresentante provinciale, non si tratta solo di un atto formale ovvero “questo gesto non è soltanto un atto di gratitudine verso chi ha dimostrato coraggio e prontezza straordinarie, ma è un segnale forte e di grande valore morale. Riconoscere e premiare i nostri eroi significa dare un esempio concreto a tutti i carabinieri della Calabria e d’Italia.”

L’intervento dell’Amministrazione, per Masotina, rappresenta una direzione chiara e virtuosa: valorizzare il lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale, delle Forze dell’Ordine. “Siamo fieri e orgogliosi di questo percorso che l’Amministrazione ha intrapreso, certi che scelte di questo tipo innalzino la qualità del servizio reso alla collettività e rafforzino lo spirito di appartenenza. Questi uomini sono l’orgoglio della Calabria e dell’Italia intera: eroi silenziosi che, con il loro esempio, spronano tutti noi a credere ancora di più nei valori di lealtà, sacrificio e servizio alla Patria,” ha concluso Masotina.

