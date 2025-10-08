HomeCalabria

Carabinieri del Nas sequestrano 4 tonnellate di alimenti, in un ipermercato la pasta infestata da parassiti

E' il bilancio di mirati controlli eseguiti dai militari nel periodo estivo nelle zone ad alto afflusso turistico: dai lidi ai villaggi turistici, ma anche acquapark, ristoranti, farmacie e studi medici. Sospesa l'attività di “Food Truck”. Celle frigo (in disuso) lasciate al sole con 20 kg di alimenti

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, nel corso del periodo estivo, hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico in vari settori di intervento, tra cui stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, campeggi, acquapark, centri benessere, agriturismi, ristoranti, punti di ristoro autostradali, farmacie, studi medici e strutture socio-sanitarie.

In particolare sono state ispezionate 199 strutture, di cui 127 risultate “non conformi”, ed elevate 219 sanzioni per un importo pari a circa 210.000 euro, segnalando alle autorità amministrative 114 persone. Otto invece i soggetti denunciati.

Controlli nella ristorazione e alimenti sequestrati

Particolarmente significativi i dati relativi al settore della ristorazione, compresi supermercati, street food, food truck e depositi alimentari. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo o avviati all’immediata distruzione oltre quattro tonnellate di alimenti di vario genere (prodotti carnei e ittici, formaggi, farine, pasta, pane e preparati vari) e sottoposti a chiusura immediata, per assenza dei titoli autorizzativi e per gravi carenze igienico sanitarie (accertate unitamente a personale Asl competenti), cinque stabilimenti balneari, tre depositi alimentari, un mini market, due macellerie ed un panificio.

La pasta infestata da parassiti

In un ipermercato del Reggino sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro preventivo circa 150 kg di pasta infestata da parassiti. Un “Food Truck” era invece stato lasciato in strada – alla costante esposizione al sole – nonostante all’interno delle relative celle frigo (in disuso) vi fossero 20 kg di alimenti e preparazioni gastronomiche varie in cattivo stato di conservazione (destinate alla somministrazione), ragione per la quale si è resa necessaria la sospensione immediata dell’attività.

Controlli nel settore medico e sanitario

I controlli hanno riguardato anche diverse strutture socio-assistenziali, farmacie e studi medici. In merito alle strutture socio assistenziali, ispezionate in concomitanza con il periodo di maggior afflusso di anziani ospiti, sono state sottoposte a chiusura 3 comunità alloggio prive dei titoli autorizzativi e dei requisiti organizzativi, strutturali e professionali.

In una comunità per minori, alimenti in cattivo stato di conservazione

Presso una comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati sono stati rinvenuti – nei locali adibiti a cucina – circa 30 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità, mentre un’ulteriore struttura risultava attiva nonostante fosse destinataria di un’ordinanza di chiusura.

In relazione ai controlli eseguiti in ambito sanitario, è stato sottoposto a chiusura uno studio odontoiatrico per assenza dei titoli autorizzativi e dei requisiti strutturali. Presso una rivendita di prodotti per odontoiatri sono state sottoposte a sequestro probatorio 710 fiale di medicinali anestetici poste in vendita in carenza dei titoli autorizzativi, mentre presso una farmacia sono state sottoposte a sequestro probatorio 370 confezioni di farmaci privi di fustella, per i quali era stata presentata una richiesta fraudolenta di rimborso al S.S.N. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura ammonta a circa 5 milioni di euro, mentre quello della merce (alimenti e farmaci) ad euro 100.000 circa.

