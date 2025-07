Carabiniere morto in incidente stradale, il SIC Calabria: «Piena luce sulla dinamica dei fatti»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il SIC (Sindacato Indipendente Carabinieri Calabria) in una nota esprime vicinanza e cordoglio per il collega Davide Squillace, scomparso a 47 anni, nel corso di un incidente mentre era alla guida della sua moto. Nel ricordare il carabiniere il sindacato chiede che sia fatta “piena luce sulla dinamica dei fatti”.

“Morire così, a soli 47 anni, a causa di un incidente provocato – secondo quanto emerge – da una persona presumibilmente in stato di ebbrezza – precisa il SIC – è inaccettabile”. Per questo il sindacato si auspica “che la giustizia segua il suo corso con rigore e tempestività – precisando che – La vita di un uomo non può essere spezzata impunemente“. Onorare la memoria del collega, specifica il sindacato vuol dire anche “continuare a lottare per il rispetto delle regole, della legalità e della dignità di chi ogni giorno indossa la divisa al servizio dei cittadini”.

Carabiniere morto in incidente stradale: il ricordo del SIC

Il Sindacato Indipendente Carabinieri Calabria ha voluto anche tracciare un quadro-ricordo di Davide Squillace, carabiniere in servizio presso il reparto scorte di Reggio Calabria. “Davide era un servitore dello Stato esemplare, un professionista serio e stimato, ma soprattutto un uomo perbene – ricorda il SIC – rispettato da tutti per il suo impegno, la sua umanità e la sua discrezione”.

“Come SIC esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia di Davide, ai colleghi del reparto scorte e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo” conclude il sindacato.