Capodanno Rai a Crotone: sicurezza, ingresso e parcheggi per ‘L’anno che verrà’

CROTONE – La città di Pitagora si prepara a vivere la lunga notte di San Silvestro in Piazza Pitagora con l’evento della Rai “L’anno che verrà” condotto da Amadeus. Il palco è stato già allestito e sono stati confermati anche alcuni degli artisti che si esibiranno: Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Maninni e Dargen D’Amico. Non mancheranno le risate con Nino Frassica e gli Autogol.

L’ingresso è gratuito per tutti, e l’accesso dai tre varchi previsti in entrata ed in uscita, è previsto a partire dalle 17 per un massimo di 9.000 persone. I varchi poi, verranno chiusi. Al termine della trasmissione Rai la festa si sposterà sul Lungomare di Crotone, che per tutta la notte si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, alla presenza dei grandi nomi del dj set nazionale.

Parcheggi

Per quanto riguarda i parcheggi sono state predisposte aree di sosta sia fuori città che nel centro cittadino al fine di consentire un adeguato afflusso in piazza. In particolare sono state adibite due aree parcheggio fuori dal centro abitato: una disponibile per coloro che provengono dalla S.S. 106 da Taranto o dalla S.S. 107 da Cosenza e l’altra per chi proviene dalla S.S. 106 da Catanzaro. Per queste aree è previsto un servizio navetta.

In città sarà possibile parcheggiare presso il Terminal Crociere in Via Miscello da Ripe, in piazza Mantegna, parcheggio Tribunale, parcheggio PalaMilone, parcheggio stadio Ezio Scida, parcheggio Borgata Giardini. Da ciascuna di queste aree si snodano i percorsi pedonali che consentono di raggiungere l’ingresso dell’area dell’evento.

Fermate ed aree di sosta anche per gli autobus, il cui punto di arrivo è previsto presso il Terminal Crociere con accesso da via Miscello da Ripe.

Servizio Navetta

Istituito un servizio navetta per garantire un adeguato collegamento tra il centro e le zone di Tufolo e Farina. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Crotone e sui canali social ufficiali dell’Ente “Città di Crotone”. Per tutti gli avventori che non riusciranno a raggiungere l’area dell’evento, verranno allestiti due maxischermo, uno in Piazza della Resistenza e l’altro in Piazza Berlinguer.

Pass Rai

Infine il Comune di Crotone comunica che a seguito di un’interlocuzione con la Rai e con il soggetto attuatore dell’evento, Fondazione Calabria Film Commission, ed a seguito di opportuna condivisione, al fine di garantire la sicurezza per l’accesso all’area dell’evento “L’Anno che verrà”, saranno ammessi all’area stessa esclusivamente persone autorizzate con pass rilasciato dalla RAI. Pertanto tutti i pass precedentemente emessi a vario titolo non sono da ritenersi validi. Sempre in base a quanto condiviso, le persone con diversa abilità precedentemente autorizzate, potranno come già comunicato alle stesse, accedere dal varco riservato di via Messinetti.