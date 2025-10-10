HomeCalabria

Capodanno Rai a Catanzaro? Montano le polemiche per l’esclusione di Cosenza: «Occhiuto odia la sua città»

Diverse ed insistenti le voci che indicherebbero il capoluogo di regione come location prescelta dalla Regione Calabria, anche a seguito di diversi sopralluoghi effettuati. Calabria per Tridico punta il dito contro il governatore ed il sindaco di Cosenza

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Sciolto il nodo delle elezioni regionali, si guarda al prossimo capodanno, quello Rai, con il programma L’anno che verrà che, come da contratto, si terrà ancora in Calabria. Dalla Regione, dopo Crotone e Reggio Calabria, si mantiene il riserbo ma a quanto trapela pare che sia Catanzaro la città scelta per il grande evento, lasciando così fuori dai giochi Cosenza. Diverse ed insistenti le voci che indicherebbero il capoluogo di regione come location prescelta, anche a seguito di diversi sopralluoghi effettuati. 

Ad esprimersi sulla questione, lanciando un pesante attacco sia al presidente della Regione Occhiuto che al sindaco di Cosenza, Caruso, è Calabria per Tridico che in una nota tuona: “Il capodanno si terrà a Catanzaro su Rai uno. È la conferma che Occhiuto odia la sua città e la sua provincia che rappresentano il 43% della popolazione calabrese. Cosenza meritava questo riconoscimento per la sua bellezza storica”.

Capodanno Rai a Catanzaro: il monito per il sindaco Caruso

“Franz Caruso ne approfitti e insieme a luì la sua coalizione per correggere gli errori e ripartire. Non stia chiuso ma si apra e rilanci la sua azione amministrativa. Per i cosentini questa è una profonda ferita. – aggiuge Calabria per Tridico – Che si unisce alla scelta dell’ospedale e altre attività che hanno spogliato il significato del capoluogo“.

“Se i riformisti e il centrosinistra trovano la quadra, se mettono da parte i rancori, lo batteranno ancora. E pensino anche a discutere tra loro ma senza rompere e senza fare regali ad Occhiuto. Vale anche per Principe e per tutti i sindaci della provincia. – conclude – Il capodanno Rai non è una cosa amena ma un investimento di milioni di euro che dà visibilità alle città. Farne tre escludendo il capoluogo di provincia più importante è grave”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Incendio ai campi di calcio dei Villaggio Europa. Il comune di Rende presenta denuncia...

Area Urbana
RENDE - Su quanto accaduto questa notte a Rende, dove nella tarda serata di ieri, la struttura dei campetti di calcio del Villaggio Europa è...
Scontro Frontale Tir

Violento scontro frontale tra due camion. Un ferito grave, trasferito in elisoccorso al Gom

Calabria
ROSARNO (RC) - Paura questa mattina nelle lungo la Statale 18 a Rosarno, in contrada Serricella, dove si è verificato un violento scontro frontale...

Cosenza, Amaco lancia il nuovo orario: collegamenti diretti Stazione–Autostazione

Area Urbana
COSENZA - Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l'utenza che "a decorrere da Lunedì 13 ottobre 2025 questa Azienda adotterà...
San Giovanni in Fiore esami gratuiti

San Giovanni in Fiore in campo per la prevenzione al seno: visite ed esami...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Il mese di ottobre in Italia si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione ed in particolare...
Scuola classe

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in Calabria | Bando,...

Calabria
COSENZA - Pubblicato l'atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37634Area Urbana22719Provincia19994Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1487
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

San Giovanni in Fiore esami gratuiti
Provincia

San Giovanni in Fiore in campo per la prevenzione al seno:...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Il mese di ottobre in Italia si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione ed in particolare...
Cardiochirurgia Calabria
Calabria

Cardiochirurgia, in Calabria una tecnica innovativa e d’avanguardia: al via un...

CATANZARO - La minicircolazione extracorporea (MECC) durante un intervento cardiochirurgico arriva come tecnica innovativa e d'avanguardia al Dulbecco di Catanzaro. Un passo in avanti...
Vincenzo Fullone liberazione
Calabria

Vincenzo Fullone in stato di fermo, tutta la Calabria si mobilita:...

COSENZA - Sono ore delicate e di apprensione per le sorti di Vincenzo Fullone, l'attivista calabrese, originario di Crosia, che si trovava a bordo...
Calabria

Rapina in gioielleria e aggressione al titolare, arrestato anche il secondo...

REGGIO CALABRIA - È stato identificato e fermato anche il secondo bandito che nel maggio scorso aveva effettuato una rapina in pieno centro in...
Sila d’Autunno
Provincia

San Giovanni in Fiore, ritorna “Sila d’Autunno”: due giorni dedicati a...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna a San Giovanni in Fiore "Sila d’Autunno", la manifestazione dedicata alla biodiversità agricola, all’agroecologia e alla valorizzazione...
San-Fili-paese.
Provincia

San Fili, riparte la rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei...

SAN FILI (CS) - Riprendono da questa sera gli appuntamenti della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali” del teatro “Francesco Gambaro”...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA